Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрдТАСС 09:16
Международные резервы РФ на 12 июля 2019 года составили $519,7 млрд, что на $1,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Таким образом, объем международных резервов уже шестую неделю подряд превышает установленный ЦБ РФ целевой уровень в $500 млрд.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:39, Вашингтон
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Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
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Обновлено вчера в 18:16
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Обновлено вчера в 22:53
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Старриджа дисквалифицировали на шесть недель
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Вспышка вируса Эбола в ДР Конго признана ЧС международного масштаба
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