Международные резервы РФ на 12 июля 2019 года составили $519,7 млрд, что на $1,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Таким образом, объем международных резервов уже шестую неделю подряд превышает установленный ЦБ РФ целевой уровень в $500 млрд.

Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд

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