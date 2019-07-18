Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрдТАСС 09:16
Международные резервы РФ на 12 июля 2019 года составили $519,7 млрд, что на $1,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Таким образом, объем международных резервов уже шестую неделю подряд превышает установленный ЦБ РФ целевой уровень в $500 млрд.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:43, Вашингтон
Экономика
Путин в Санкт-Петербурге планирует встретиться с руководством Shell
Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Санкт-Петербург в четверг планирует встретиться с главным исполнительным директором компании "Роял Датч Шелл" (Royal Dutch Shell) Беном ван Берденом, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
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Транспорт
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Обновлено в 08:52
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МИД выразил протест из-за американских учителей
МИД России выразил протест дипломату из-за заявлений американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.
Обновлено в 12:26
Общество
Столичная мэрия подала к Церетели иск на 55 млн рублей
Департамент городского имущества Москвы подал иск к известному скульптору Зурабу Церетели, сумма исковых требований превышает 55 млн рублей.
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Генерального директора «Рустави 2» уволили
Новый владелец грузинской телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, сообщает «Говорит Москва».
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Гаджеты
Одноплатный ПК Raspberry Pi 4 весьма склонен к перегреву
Одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 получился намного интереснее, предшественников.
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Путин поручил отменить штрафы с камер, размещенных с нарушениями
Президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено в 11:20
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
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Обновлено в 03:44
Кино
Отреставрированную версию фильма «Игла» покажут в день памяти Цоя
В день гибели Виктора Цоя 15 августа в кинотеатрах покажут отреставрированную версию первой полнометражной ленты Рашида Нугманова "Игла", пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:29
Здоровье
Роспотребнадзор назвал преимущества и недостатки пальмового масла
Среди недостатков продукта в ведомстве назвали низкий уровень содержания полиненасыщенных жирных кислот семейств Омега-3 и Омега-6, а также высокое содержание насыщенных жиров, что может привести к ожирению и развитию связанных с ним заболеваний.
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Происшествия
Фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» задержан в Вильнюсе
Бывший генеральный директор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко, объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", задержан в столице Литвы Вильнюсе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал продюсера Рушана Насибулина
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу продюсера Рушана Насибулина, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Строитель в суде требует от Киркорова 7,5 млн рублей за ремонт дома
Предприниматель, занимавшийся ремонтом дома певца Филиппа Киркорова, подал иск о компенсации более 7,5 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина.
Обновлено в 07:33
Общество
Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные
Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Катар расследует путь ракеты к итальянским неонацистам
Катар совместно с властями Италии и еще одной неназванной страны расследует путь нелегальной транспортировки ракеты, ранее принадлежавшей катарским военным, а затем попавшей в руки итальянских неонацистов.
Обновлено вчера в 13:14
Армия и оружие
ВВС США объявили тендер на новую МБР, которая сменит Minuteman-III
Военно-воздушные силы США объявили тендер на создание новой межконтинентальной баллистической ракеты, которая в перспективе заменит стоящие на вооружении устаревшие Minuteman-III.
Обновлено в 12:17
Политика
Путин назвал главное условие урегулирования конфликта в Донбассе
Президент России Владимир Путин в рамках встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком в Санкт-Петербурге рассказал, что является основным условием полноценного урегулирования конфликта в Донбассе.
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Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено в 10:12
Музыка
Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе
Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России.
Обновлено в 09:24
Футбол
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Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года и выиграл в составе красных Лигу чемпионов в прошлом сезоне.
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Политика
Песков назвал первый шаг для нормализации отношений Москвы и Киева
Освобождение главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной.
Обновлено в 07:38
Футбол
ФК «Крылья Советов» сообщил о переходе Рохеля в «Тулузу»
Защитник футбольного клуба "Крылья Советов" Агустин Рохель продолжит карьеру во французской "Тулузе".
Обновлено в 07:16
Политика
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
На территории Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы.
Обновлено в 12:23
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Происшествия
В результате ДТП в Туве погибли семь человек
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Космос
Российская центрифуга создаст искусственную гравитацию на МКС
Российские специалисты собираются отправить в космос центрифугу, чтобы попытаться создать искусственную микрогравитацию на борту МКС или уже на Российской орбитальной станции, при условии отказа американцев от участия в международном проекте.
Обновлено в 05:44
Политика
МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти
Министерством внутренних дел были разработаны методические рекомендации для сотрудников полиции по составлению протоколов административных дел за неуважение к власти, передает "Медиазона".
Обновлено в 06:18