Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрдТАСС 09:16

Международные резервы РФ на 12 июля 2019 года составили $519,7 млрд, что на $1,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Таким образом, объем международных резервов уже шестую неделю подряд превышает установленный ЦБ РФ целевой уровень в $500 млрд.
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Международные резервы РФ увеличились на $1,4 млрд

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Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд

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Международные резервы РФ с 5 по 12 июля выросли на $1,4 млрд

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Международные резервы РФ за неделю выросли на 1,4 млрд долларов

Банки.ру09:10

Международные резервы растут седьмую неделю подряд

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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:20, Вашингтон
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