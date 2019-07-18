Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрдТАСС 09:16
Международные резервы РФ на 12 июля 2019 года составили $519,7 млрд, что на $1,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Таким образом, объем международных резервов уже шестую неделю подряд превышает установленный ЦБ РФ целевой уровень в $500 млрд.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:20, Вашингтон
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