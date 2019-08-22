Международные резервы России за неделю, закончившуюся 16 августа, увеличились на $1,3 млрд, или на 0,2%, и составили $528,4 млрд, сообщает Банк России. Рост произошел в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и положительной переоценки, пояснил регулятор.

с чего всё началось

Международные резервы РФ на 16 августа 2019 года составили $528,4 млрд, что на $1,3 млрд (на 0,2%) выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России. Объем международных резервов уже одиннадцатую неделю подряд превышает установленный ЦБ ориентир в $500 млрд.

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