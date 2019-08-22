Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрдТАСС 09:21
Международные резервы РФ на 16 августа 2019 года составили $528,4 млрд, что на $1,3 млрд (на 0,2%) выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России. Объем международных резервов уже одиннадцатую неделю подряд превышает установленный ЦБ ориентир в $500 млрд.
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Политика
Эксперт оценил состояние угольной отрасли России
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Обновлено вчера в 22:44
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Канада высказалась против возвращения России в G8
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Анджелина Джоли проводила сына Мэддокса в университет
Актриса сияла от гордости, когда направилась вместе со своим сыном Мэддоксом в университет Йонсей, находящийся в Сеуле, Южная Корея.
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Происшествия
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«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
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Происшествия
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Происшествия
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Политика
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Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Финляндию.
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Обновлено в 12:06
Здоровье
8 детей за месяц умерли из-за отсутствия в России необходимых лекарств
В России по меньшей мере 8 тяжелобольных детей умерли за месяц из-за нехватки лекарств.
Обновлено в 05:01
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель
Мировые цены на нефть снова падают, нефть Brent уже опускалась ниже 60 за баррель, 22 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:20
Происшествия
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Обновлено вчера в 17:05
Политика
Над Донецком подняли флаг России
На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости.
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Технологии
Банки.ру обновил главную страницу сайта
Портал Банки.ру провел редизайн главной страницы сайта и раздела «Вклады».
Обновлено в 07:30
Общество
Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков Минкультуры
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Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Футбол
Брага — Спартак 0:0 (1-й тайм)
Московский "Спартак" проведет первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против португальской "Браги".
Обновлено в 13:54
Политика
Кремль подтвердил обсуждение обмена пленными с Украиной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о подготовке обмена «удерживаемыми лицами» между Россией и Украиной.
Обновлено в 09:14
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Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
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В Нью-Йорке опубликована сетка US Open. В первом круге сыграют Мария Шарапова и Серена Уильямс (8). Они попали в нижнюю четверть сетки.
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Общество
Маленькой девочке подарили мини-Хогвартс в Канаде
Обновлено в 14:00
Политика
В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД
В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
Турецкий оборонпром произвел 40 тыс. новых штурмовых винтовок МРТ-76
Обновлено вчера в 06:44
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Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву обменять Крым на место России в составе "Большой восьмерки".
Обновлено вчера в 20:14
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Энергетика
За льготы для Приобского месторождения может заплатить вся отрасль
Нефтекомпании считают, что при предоставлении льгот Приобскому месторождению добыча существенно вырастет, что даст положительный эффект для бюджета.
Обновлено вчера в 19:00