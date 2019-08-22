Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрдТАСС 09:21

Международные резервы РФ на 16 августа 2019 года составили $528,4 млрд, что на $1,3 млрд (на 0,2%) выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России. Объем международных резервов уже одиннадцатую неделю подряд превышает установленный ЦБ ориентир в $500 млрд.
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Международные резервы России выросли на $1,3 млрд

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Международные резервы России еще немного выросли

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Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд

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Телеканал 360°13:35

Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд

ТАСС09:21

Международные резервы России за неделю увеличились на 1,3 млрд долларов

Банки.ру09:21

Международные резервы за неделю выросли на $1,3 млрд

Финмаркет09:04
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:47, Ашберн
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Портал Банки.ру провел редизайн главной страницы сайта и раздела «Вклады».
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