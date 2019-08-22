Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрдТАСС 09:21
Международные резервы РФ на 16 августа 2019 года составили $528,4 млрд, что на $1,3 млрд (на 0,2%) выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России. Объем международных резервов уже одиннадцатую неделю подряд превышает установленный ЦБ ориентир в $500 млрд.
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Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
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Происшествия
Суд не продлил арест счетов Абызова
Обновлено в 10:54
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Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»).
Обновлено в 09:07
Футбол
Дубль Велы помог «Лос-Анджелесу» добыть пятую победу подряд в MLS
Лидер регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес» одержал пятую подряд победу, разгромив у себя дома «Сан-Хосе Эртквейкс».
Обновлено в 01:00
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ
Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».
Обновлено в 12:17
Гаджеты
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В ближайшее время американская корпорация Apple представит три обновленных смартфона iPhone и ноутбук MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
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Политика
Россиянин, осужденный на Украине за терроризм, попросил о помиловании
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Обновлено в 09:52
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Происшествия
При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое
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Обновлено в 11:42
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Кино
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Обновлено в 07:32
Политика
Захарова отреагировала на обмен удерживаемых между Украиной и Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должны решать соответствующие органы, ведомство не может поделиться данными.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»
Тегеран 22 августа представил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373", считающийся в Иране более продвинутой системой, чем С-300, комплекс официально был представлен в четверг в день оборонный промышленности Ирана президентом Ирана Хасаном Роухани, следует из сообщения, опубликованного на его официальном сайте.
Обновлено в 02:10
Происшествия
МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321
В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) закончили расшифровывать черные ящики, взятые с аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 "Уральских авиалиний".
Обновлено в 10:36
Авто
Узбекский Ravon вернулся на российский авторынок
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Единоборства
Украинец Усик проведет бой с россиянином Федосовым
Украинский боксер Александр Усик в дебютном бою в супертяжелом весе встретится с россиянином Андреем Федосовым, сообщает BoxingScene.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Челябинский депутат арестован за убийство супруги
Обновлено в 10:14
Общество
Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю
Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли проводила сына Мэддокса в университет
Актриса сияла от гордости, когда направилась вместе со своим сыном Мэддоксом в университет Йонсей, находящийся в Сеуле, Южная Корея.
Обновлено в 01:56
Футбол
В офисе «Чайки» прошли обыски из-за подозрения в обмане букмекеров
21 августа в офисе компании «Чайка» прошли обыски в связи с подозрениями в обмане букмекеров футбольным клубом «Чайка», которым и владеет одноименная компания.
Обновлено в 05:31
Политика
СБУ использовала советскую пропаганду для рекламы своих соцсетей
«Не хотели никого обидеть, просто использовали это фото как символ призыва, а не советской пропаганды», — добавила она.
Обновлено в 12:21
Политика
Грузия обвинила Россию в создании «атмосферы отчаяния»
Госминистр Грузии по примирению Кетеван Цихелашвили заявила, что Россия пытается создать в ее стране «атмосферу отчаяния», однако Тбилиси получает полномасштабную и солидарную поддержку международного сообщества, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 10:19
Теннис
Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс
Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open сыграет с американкой Сереной Уильямс.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Депутата Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Константина Янкаускаса, который выдвигался в Мосгордуму от команды Алексея Навального, после третьего административного ареста подряд задержали на выходе из спецприемника в Мневниках.
Обновлено в 10:51
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Обновлено в 03:24