Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрдТАСС 09:21

Международные резервы РФ на 16 августа 2019 года составили $528,4 млрд, что на $1,3 млрд (на 0,2%) выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России. Объем международных резервов уже одиннадцатую неделю подряд превышает установленный ЦБ ориентир в $500 млрд.
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Международные резервы России еще немного выросли

Росбалт10:48

Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд

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Международные резервы РФ за неделю увеличились на $1,3 млрд

ПРАЙМ09:09

Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд

ТАСС09:21

Международные резервы России за неделю увеличились на 1,3 млрд долларов

Банки.ру09:21

Международные резервы России выросли на $1,3 млрд

Rambler News Service09:23

Международные резервы за неделю выросли на $1,3 млрд

Финмаркет09:04
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
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