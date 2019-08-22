Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрдТАСС 09:21

Международные резервы РФ на 16 августа 2019 года составили $528,4 млрд, что на $1,3 млрд (на 0,2%) выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России. Объем международных резервов уже одиннадцатую неделю подряд превышает установленный ЦБ ориентир в $500 млрд.
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Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд

ТАСС09:21

Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд

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Международные резервы России выросли на $1,3 млрд

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Международные резервы РФ за неделю увеличились на $1,3 млрд

ПРАЙМ09:09

Международные резервы за неделю выросли на $1,3 млрд

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Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
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