Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрдТАСС 09:21
Международные резервы РФ на 16 августа 2019 года составили $528,4 млрд, что на $1,3 млрд (на 0,2%) выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России. Объем международных резервов уже одиннадцатую неделю подряд превышает установленный ЦБ ориентир в $500 млрд.
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