Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрдТАСС 09:19

Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России. Как отмечается в сообщении регулятора, динамика международных резервов была обусловлена "преобладавшим воздействием курсовых переоценок".

Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Футбол Валуев: «Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки. Но ощущение безнаказанности поколебалось» Бывший боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал вынесенный сегодня приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому.

Происшествия Друзья рассказали о погибших туристах при сходе лавины на Алтае Семеро туристов из Новосибирска погибли под лавиной в горах Алтая. Тела троих были обнаружены утром 8 мая.

Происшествия В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.

Армия и оружие Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Происшествия В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Экономика Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.

Общество Город на Сицилии распродает дома по 1 евро Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.

Авто Volkswagen начал принимать заказы на новый электрохэтчбек ID.3 Немецкая компания Volkswagen начала прием заказов на первый серийный электромобиль ID.3. Новинка, доступная для заказа в 29 странах Европы, предлагается вместе с бонусами в виде бесплатной годовой зарядки и эксклюзивной атрибутики.

Происшествия Фигурант уголовного дела об экстремизме рассказал об избиении Говорится о том, что мать активиста, являющегося фигурантом уголовного дела о создании экстремистского сообщества (по ч.1 ст. 282.1 УК), вызывала ему на допрос скорую помощь из-за того, что ему повредили глазную сетчатку.

Происшествия На Красной площади найден мертвый полицейский На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.

Культура Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.

Хоккей «Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ В Национальной хоккейной лиге состоялась седьмая игра четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Даллас Старз".

Политика На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.

Финансы ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.

Общество Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.