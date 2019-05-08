Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрдТАСС 09:19
Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России. Как отмечается в сообщении регулятора, динамика международных резервов была обусловлена "преобладавшим воздействием курсовых переоценок".
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Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
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Наука
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Происшествия
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Обновлено вчера в 13:07
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» на «Энфилде» и вышел в финал ЛЧ
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов и вышла в финал турнира.
Обновлено вчера в 18:39
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Футбол
Валуев: «Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки. Но ощущение безнаказанности поколебалось»
Бывший боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал вынесенный сегодня приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому.
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Происшествия
Друзья рассказали о погибших туристах при сходе лавины на Алтае
Семеро туристов из Новосибирска погибли под лавиной в горах Алтая. Тела троих были обнаружены утром 8 мая.
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Происшествия
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Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Происшествия
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В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
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Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Спорт
Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2
Обновлено вчера в 17:22
Экономика
Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:51
Общество
Город на Сицилии распродает дома по 1 евро
Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
Обновлено в 06:12
Авто
Volkswagen начал принимать заказы на новый электрохэтчбек ID.3
Немецкая компания Volkswagen начала прием заказов на первый серийный электромобиль ID.3. Новинка, доступная для заказа в 29 странах Европы, предлагается вместе с бонусами в виде бесплатной годовой зарядки и эксклюзивной атрибутики.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Фигурант уголовного дела об экстремизме рассказал об избиении
Говорится о том, что мать активиста, являющегося фигурантом уголовного дела о создании экстремистского сообщества (по ч.1 ст. 282.1 УК), вызывала ему на допрос скорую помощь из-за того, что ему повредили глазную сетчатку.
Обновлено в 10:48
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
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Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Культура
Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира
Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Хоккей
«Сент-Луис» одолел «Даллас» и вышел в финал Западной конференции НХЛ
В Национальной хоккейной лиге состоялась седьмая игра четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Даллас Старз".
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На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
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Финансы
ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Украинские войска обстреляли блокпост КПП «Горловка»
Подразделения ВСУ обстреляли нулевой блокпост КПП «Горловка». Об этом сегодня сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
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