Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрдТАСС 09:19

Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России. Как отмечается в сообщении регулятора, динамика международных резервов была обусловлена "преобладавшим воздействием курсовых переоценок".

Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд

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