Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрдТАСС 09:19

Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России. Как отмечается в сообщении регулятора, динамика международных резервов была обусловлена "преобладавшим воздействием курсовых переоценок".
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Международные резервы России за неделю выросли на $900 млн

Rambler News Service09:39

За неделю международные резервы России выросли на $1,1 млрд

Профиль11:10

Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд

ТАСС09:19

Международные резервы РФ за неделю выросли на 2 млрд долларов

Банки.ру09:16

Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,1 млрд

ПРАЙМ09:15

Международные резервы РФ с 26 апреля по 3 мая выросли на $2 млрд

Интерфакс09:04

Международные резервы России выросли на 0,4%

News.ru09:27
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Режиссер четвертой серии финального сезона "Игры престолов" Дэвид Наттер рассказал, почему Джон Сноу проявил равнодушие к своему лютоволку Призраку.
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Получившие российские паспорта жители непризнанных ДНР и ЛНР могут лишиться пенсий и соцвыплат.
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В пользовании врио губернатора находится квартира площадью 147,8 кв. м. Супруга Осипова в 2018 году заработала 1,6 млн рублей.
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Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
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Происшествия

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Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
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Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

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Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Наука

Совершен прорыв в создании эмбрионов из клеток кожи

Более десяти лет назад японский ученый Синъя Яманака совершил революцию в медицине, обнаружив способ преобразовывать клетки кожи мыши в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки.
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Общество

Осьминог в прямом эфире вцепился в лицо блогера при попытке его съесть

Осьминог вцепился в лицо девушки — кулинарного блогера прямо во время онлайн-трансляции.
Обновлено в 19:26
Происшествия

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.
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Происшествия

РБК: «В „Шереметьево“ задержали вылет двух SSJ100 „Аэрофлота“»

Обновлено в 05:53
Политика

В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»

Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
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Волкер назвал единственную помеху для улучшения отношений России и США

Единственная помеха на пути улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном — сама Россия, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Би-би-си.
Обновлено в 12:18
Происшествия

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Обновлено в 15:54
ЖКХ

Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома

Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес

Звезда шоу «Холостяк» Анастасия Смирнова: «Не надо бежать впереди паровоза, чтобы заполучить Егора Крида»

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Обновлено в 20:00
Политика

Кремль отреагировал на установку памятника Сталину в Новосибирске

Ранее сообщалось, что бюст Сталину появился на территории обкома КПРФ в Новосибирске, 9 мая состоится его официальное открытие.
Обновлено в 05:44
Происшествия

14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне

Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.
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Наука

Португалия может стать местом раскола земной коры надвое

Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае

Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.
Обновлено в 08:39
Политика

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Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.
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Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Политика

Россия отправит ракету на Марс в обход Китая

Россия отправит на Марс ракету "Протон-М" по специальной траектории в обход Китая.
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Музыка

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
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