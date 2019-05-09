Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрдТАСС вчера в 09:19

Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России. Как отмечается в сообщении регулятора, динамика международных резервов была обусловлена "преобладавшим воздействием курсовых переоценок".
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Международные резервы России за неделю выросли на $900 млн

Rambler News Serviceвчера в 09:39

Международные резервы РФ с 26 апреля по 3 мая выросли на $2 млрд

Интерфаксвчера в 09:04

Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд

ТАССвчера в 09:19

Международные резервы РФ за неделю выросли на 2 млрд долларов

Банки.рувчера в 09:16

Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,1 млрд

ПРАЙМвчера в 09:15

Международные резервы России выросли на 0,4%

News.ruвчера в 09:27

За неделю международные резервы России выросли на $1,1 млрд

Профильвчера в 11:10
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Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Обновлено в 13:56
Происшествия

Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам

Обновлено в 16:56
Происшествия

Погиб главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко

Главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко погиб в ДТП в возрасте 59 лет.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
Обновлено в 15:38
Политика

В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»

В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Наука

Учёные нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши

Палеонтологи из Китайской Народной Республики обнаружили на территории провинции Ляонин останки нового рода и вида динозавров из семейства скансориоптеригидов.
Обновлено в 03:32
Футбол

«Аякс» показал новую домашнюю форму

На следующий день после вылета из Лиги чемпионов "Аякс" показал домашнюю форму на сезон 2019/20.
Обновлено в 14:32
Футбол

Валенсия — Арсенал 2:4

Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Стало известно, где похоронят Доренко

Обновлено в 15:56
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Общество

Киселев прокомментировал смерть Доренко

Обновлено в 15:16
Происшествия

Mash сообщил об обысках в редакции

В редакции Mash проводятся обыски, сообщил главный редактор проекта Максим Иксанов.
Обновлено в 17:37
Путешествия

Табличку с именами погибших в ЛНР детей установили на Эльбрусе

Памятный знак с именами детей, погибших в результате обстрелов самопровозглашённой Луганской народной республики, установили на одной из вершин Эльбруса, сообщил пресс-секретарь Федерации альпинизма и скалолазания ЛНР Алексей Шевченко.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа

Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
Политика

Назарбаев приехал на парад Победы

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные сроки

Пресненский суд Москвы признал виновными футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в хулиганстве и побоях и назначил им 17 и 18 месяцев колонии общего режима соответственно, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:24
Авто

Названы самые доступные и самые дорогие китайские автомобили в России

Обновлено в 15:42
Политика

Госдеп отреагировал на приговор двум россиянам в Черногории

Ранее в четверг высший суд Черногории признал двух россиян – Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова - виновными в подготовке путча в Черногории и приговорил их к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.
Обновлено в 15:55
Общество

На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке

Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено в 16:25
Политика

Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о смерти журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 15:14
Общество

Миллионное шествие «Бессмертного полка» началось в Петербурге

В Санкт-Петербурге ожидается более миллиона участников «Бессмертного полка».
Обновлено в 08:04
Хоккей

Сборная России по хоккею огласила состав на чемпионат мира в Словакии

Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено вчера в 04:37
Общество

В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек

Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Футбол

Лофтус-Чик вывел вперед «Челси» в матче с «Айнтрахтом»

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик на 28-й минуте открыл счет в ответном матче полуфинала Лиги Европы с франкфуртским "Айнтрахтом".
Обновлено в 15:37
Происшествия

Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве

Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Как врачи пытались спасти Доренко, рассказали СМИ

Обновлено в 14:42
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