Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрдТАСС вчера в 09:19
Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России. Как отмечается в сообщении регулятора, динамика международных резервов была обусловлена "преобладавшим воздействием курсовых переоценок".
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Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Происшествия
Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам
Обновлено в 16:56
Происшествия
Погиб главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко
Главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко погиб в ДТП в возрасте 59 лет.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
Обновлено в 15:38
Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Наука
Учёные нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши
Палеонтологи из Китайской Народной Республики обнаружили на территории провинции Ляонин останки нового рода и вида динозавров из семейства скансориоптеригидов.
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Футбол
«Аякс» показал новую домашнюю форму
На следующий день после вылета из Лиги чемпионов "Аякс" показал домашнюю форму на сезон 2019/20.
Обновлено в 14:32
Футбол
Валенсия — Арсенал 2:4
Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Происшествия
Стало известно, где похоронят Доренко
Обновлено в 15:56
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Общество
Киселев прокомментировал смерть Доренко
Обновлено в 15:16
Происшествия
Mash сообщил об обысках в редакции
В редакции Mash проводятся обыски, сообщил главный редактор проекта Максим Иксанов.
Обновлено в 17:37
Путешествия
Табличку с именами погибших в ЛНР детей установили на Эльбрусе
Памятный знак с именами детей, погибших в результате обстрелов самопровозглашённой Луганской народной республики, установили на одной из вершин Эльбруса, сообщил пресс-секретарь Федерации альпинизма и скалолазания ЛНР Алексей Шевченко.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа
Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
Политика
Назарбаев приехал на парад Победы
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные сроки
Пресненский суд Москвы признал виновными футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в хулиганстве и побоях и назначил им 17 и 18 месяцев колонии общего режима соответственно, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Госдеп отреагировал на приговор двум россиянам в Черногории
Ранее в четверг высший суд Черногории признал двух россиян – Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова - виновными в подготовке путча в Черногории и приговорил их к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.
Обновлено в 15:55
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено в 16:25
Политика
Захарова прокомментировала смерть Сергея Доренко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение о смерти журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 15:14
Общество
Миллионное шествие «Бессмертного полка» началось в Петербурге
В Санкт-Петербурге ожидается более миллиона участников «Бессмертного полка».
Обновлено в 08:04
Хоккей
Сборная России по хоккею огласила состав на чемпионат мира в Словакии
Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено вчера в 04:37
Общество
В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек
Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Футбол
Лофтус-Чик вывел вперед «Челси» в матче с «Айнтрахтом»
Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик на 28-й минуте открыл счет в ответном матче полуфинала Лиги Европы с франкфуртским "Айнтрахтом".
Обновлено в 15:37
Происшествия
Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве
Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Как врачи пытались спасти Доренко, рассказали СМИ
Обновлено в 14:42