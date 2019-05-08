Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрдТАСС вчера в 09:19
Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России. Как отмечается в сообщении регулятора, динамика международных резервов была обусловлена "преобладавшим воздействием курсовых переоценок".
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Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Обновлено в 05:53
Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Футбол
«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Ориги
«Ливерпуль» собирается предложить новый контракт нападающему Дивоку Ориги, сообщает The Independent.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Никита Пресняков обрадован результатами МРТ
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Японии произошло извержение вулкана Асо
В четверг, 9 мая, национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото произошло очередное извержение вулкана Асо.
Обновлено в 02:04
Хоккей
Факса и Францоуз сыграют за сборную Чехии на ЧМ
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига сообщил, что нападающий "Далласа" Радек Факса и вратарь "Колорадо" Павел Францоуз сыграют за национальную команду на ЧМ-2019, который пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.
Обновлено в 07:36
Наука
В Тихом океане нашли бактерии, дышащие мышьяком
Американские ученые обнаружили вид, который способен дышать мышьяком. Ранее считалось, что это смертельный яд для всех обитателей Земли.
Обновлено 07 мая в 03:20
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Хоккей
Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе
Хоккеисты сборной России, тренерский штаб и персонал национальной команды в День Победы возложили цветы к мемориалу Славин в Братиславе, установленному в честь советских воинов, павших в боях за освобождение столицы Словакии.
Обновлено в 04:50
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Происшествия
В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»
В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Уголовное дело возбудили на Украине из-за красного флага
Мужчина приехал на торжества по случаю годовщины Победы на велосипеде, к которому были привязаны красный флаг и георгиевская лента.
Обновлено в 08:19
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы в Москве
Обновлено в 07:47
Политика
В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов
Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
Обновлено в 07:47
Политика
Белоусов: рубль может ослабнуть из-за повышения США пошлин на товары КНР
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что в случае повышения американской стороной пошлин на ряд китайских товаров рубль может ослабнуть.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Киеве из-за георгиевской ленты зафиксирован первый конфликт
Отмечается, что стражи порядка разрешили конфликт, убедив мужчину, что изображенная лента имеет красно-черный цвет.
Обновлено в 04:53
Общество
МЧС: на Южный Урал идут грозы и сильный ветер
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному за интервью 250 тысяч рублей
Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному за интервью 250 тысяч рублей В самом интервью Слава КПСС рассказал о своем отношении к феминизму, о своих планах на будущее, а также о дружбе с Филиппом Киркоровым и участии в съемках клипа поп-короля "Цвет настроения синий".
Обновлено вчера в 09:43
Армия и оружие
В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы
Парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходит в Донецке. Об этом сообщает 9 мая «Интерфакс»
Обновлено в 02:23
Космос
На МКС приступили к испытаниям биореактора на водорослях
Биореактор на основе водорослей проходит испытания на МКС, после чего будут сделаны выводы о его пригодности для длительных космических полетов.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Экономика
HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию
Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено в 07:22
Политика
ЕС отказался отвечать на ультиматум Ирана
Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отказались отвечать на любые ультиматумы в связи с заявлением Ирана о возможном возобновлении работ по обогащению урана, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Неизвестные вандалы на Украине повредили памятник советским воинам
Монумент памяти воинам Второй мировой войны повредили неизвестные вандалы в Днепропетровской области на Украине. б этом 9 мая сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 06:06
Политика
Путин присоединился к шествию «Бессмертный полк»
Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент участвует в этой акции уже в пятый раз.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
В Госдуме назвали преступными слова Порошенко о «Бессмертном полке»
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал преступным заявление президента Украины Петра Порошенко, который назвал «ряжеными» участников акции «Бессмертный полк».
Обновлено в 04:28