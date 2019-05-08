Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрдТАСС вчера в 09:19

Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России. Как отмечается в сообщении регулятора, динамика международных резервов была обусловлена "преобладавшим воздействием курсовых переоценок".
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Международные резервы России за неделю выросли на $900 млн

Rambler News Serviceвчера в 09:39

Международные резервы России выросли на 0,4%

News.ruвчера в 09:27

За неделю международные резервы России выросли на $1,1 млрд

Профильвчера в 11:10

Международные резервы РФ за неделю выросли на 2 млрд долларов

Банки.рувчера в 09:16

Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,1 млрд

ПРАЙМвчера в 09:15

Международные резервы РФ с 26 апреля по 3 мая выросли на $2 млрд

Интерфаксвчера в 09:04

Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд

ТАССвчера в 09:19
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Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Обновлено в 05:53
Политика

В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»

В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

Обновлено в 06:41
Футбол

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с Ориги

«Ливерпуль» собирается предложить новый контракт нападающему Дивоку Ориги, сообщает The Independent.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Никита Пресняков обрадован результатами МРТ

Обновлено в 05:21
Происшествия

В Японии произошло извержение вулкана Асо

В четверг, 9 мая, национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото произошло очередное извержение вулкана Асо.
Обновлено в 02:04
Хоккей

Факса и Францоуз сыграют за сборную Чехии на ЧМ

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига сообщил, что нападающий "Далласа" Радек Факса и вратарь "Колорадо" Павел Францоуз сыграют за национальную команду на ЧМ-2019, который пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.
Обновлено в 07:36
Наука

В Тихом океане нашли бактерии, дышащие мышьяком

Американские ученые обнаружили вид, который способен дышать мышьяком. Ранее считалось, что это смертельный яд для всех обитателей Земли.
Обновлено 07 мая в 03:20
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Хоккей

Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе

Хоккеисты сборной России, тренерский штаб и персонал национальной команды в День Победы возложили цветы к мемориалу Славин в Братиславе, установленному в честь советских воинов, павших в боях за освобождение столицы Словакии.
Обновлено в 04:50
Музыка

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Происшествия

В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»

В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Уголовное дело возбудили на Украине из-за красного флага

Мужчина приехал на торжества по случаю годовщины Победы на велосипеде, к которому были привязаны красный флаг и георгиевская лента.
Обновлено в 08:19
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы в Москве

Обновлено в 07:47
Политика

В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов

Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
Обновлено в 07:47
Политика

Белоусов: рубль может ослабнуть из-за повышения США пошлин на товары КНР

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что в случае повышения американской стороной пошлин на ряд китайских товаров рубль может ослабнуть.
Обновлено в 06:42
Происшествия

В Киеве из-за георгиевской ленты зафиксирован первый конфликт

Отмечается, что стражи порядка разрешили конфликт, убедив мужчину, что изображенная лента имеет красно-черный цвет.
Обновлено в 04:53
Общество

МЧС: на Южный Урал идут грозы и сильный ветер

Обновлено в 05:50
Общество

Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына Меган Маркл с шимпанзе

Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному за интервью 250 тысяч рублей

Ксения Собчак заплатила рэперу Гнойному за интервью 250 тысяч рублей В самом интервью Слава КПСС рассказал о своем отношении к феминизму, о своих планах на будущее, а также о дружбе с Филиппом Киркоровым и участии в съемках клипа поп-короля "Цвет настроения синий".
Обновлено вчера в 09:43
Армия и оружие

В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы

Парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходит в Донецке. Об этом сообщает 9 мая «Интерфакс»
Обновлено в 02:23
Космос

На МКС приступили к испытаниям биореактора на водорослях

Биореактор на основе водорослей проходит испытания на МКС, после чего будут сделаны выводы о его пригодности для длительных космических полетов.
Обновлено вчера в 20:48
Политика

Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Экономика

HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию

Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено в 07:22
Политика

ЕС отказался отвечать на ультиматум Ирана

Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отказались отвечать на любые ультиматумы в связи с заявлением Ирана о возможном возобновлении работ по обогащению урана, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Неизвестные вандалы на Украине повредили памятник советским воинам

Монумент памяти воинам Второй мировой войны повредили неизвестные вандалы в Днепропетровской области на Украине. б этом 9 мая сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 06:06
Политика

Путин присоединился к шествию «Бессмертный полк»

Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент участвует в этой акции уже в пятый раз.
Обновлено в 08:37
Происшествия

В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку

В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

В Госдуме назвали преступными слова Порошенко о «Бессмертном полке»

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал преступным заявление президента Украины Петра Порошенко, который назвал «ряжеными» участников акции «Бессмертный полк».
Обновлено в 04:28
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