Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрдТАСС вчера в 09:22
Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России. Объем международных резервов уже десятую неделю подряд превышает установленный ЦБ целевой уровень в $500 млрд.
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Международные резервы РФ выросли на 10,2 миллиарда долларов за неделю
Московский Комсомолецвчера в 10:55
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:14, Ашберн
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Курильских островах.
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Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
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Волк напал на спящую в палатке семью
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WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
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Шесть сел отрезаны паводком из-за подъема уровня воды в Приморье
В Краснодарском районе Приморья ограничено транспортное сообщение с шестью селами из-за повышения уровня воды после сильных дождей.
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Все дороги ведут в Минфин: почему курганским куратором стал Силуанов
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Происшествия
В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД
Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
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Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США
"Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.
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