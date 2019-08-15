Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрдТАСС 09:22
Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России. Объем международных резервов уже десятую неделю подряд превышает установленный ЦБ целевой уровень в $500 млрд.
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