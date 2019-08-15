Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрдТАСС 09:22
Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России. Объем международных резервов уже десятую неделю подряд превышает установленный ЦБ целевой уровень в $500 млрд.
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Политика
Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
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На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Происшествия
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Плавучий энергоблок «Ломоносов» перевезут из Мурманска на Чукотку
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Власти Гибралтара освободили иранский танкер
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«Спартак» объявил стартовый состав на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с швейцарским «Туном».
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На Урале создадут инновационный центр по типу «Сколково»
Инновационный научно-технологический центр "Татищев" будет создан в Екатеринбурге по типу "Сколково", на его создание до 2028 года будет направлено около 24 миллиардов рублей, сообщил журналистам в четверг ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров.
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Музыка
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Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть").
Обновлено в 08:47
Происшествия
В Росавиации рассказали о состоянии пилотов аварийно севшего A321
Пилоты пассажирского самолёта А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», совершившие жёсткую посадку на кукурузном поле в Подмосковье, избежали серьёзных травм и планируют вернуться к полётам после разрешения врачей, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в парикмахерской в Подмосковье
Мужчина в Московской области открыл стрельбу из ружья в парикмахерской. Об этом 15 августа сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил новую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд заявил о выявлении новой, четвертой по счету жертвы инцидента в Солсбери.
Обновлено в 10:25
Гаджеты
OPPO выпустит смартфон будущего для россиян
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Футбол
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Футбол
«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»
Директор по коммуникациям "Порту" Франсишку Маркеш рассказал о намерении клуба подать в суд на телеканал "Матч" в связи со скандалом после ответной встречи с "Краснодаром" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
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Обновлено в 01:38
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
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Политика
Совет Госдумы обсудит проблему фейков в топе «Яндекса» 19 августа
Совет Госдумы 19 августа обсудит проблему продвижения фейковых новостей новостным агрегатором "Яндекса", заявил спикер Думы Вячеслав Володин.
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Технологии
Интернет-компании раскритиковали идею о едином поставщике телеконтента
Создание единого поставщика телеконтента решит, по замыслу депутатов, проблему пиратства и позволит вещателям больше зарабатывать на своих программах при их просмотре в Сети.
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Алле Пугачевой грозит штраф за забор вокруг дачи
Алле Пугачевой грозит штраф за забор вокруг дачи Недвижимость Аллы Борисовны не дает покоя многим.
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Политика
Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами
Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
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Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
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