Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $0,6 млрдТАСС 09:15
Международные резервы РФ на 19 июля 2019 года составили $520,3 млрд, что на $0,6 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Таким образом, объем международных резервов уже седьмую неделю подряд превышает установленный ЦБ РФ целевой уровень в $500 млрд.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
Энергетика
Эксперт оценил последствия прекращения транзита газа через Украину
Молдавия и Приднестровье являются наиболее уязвимыми рынками, которые затрагивает вопрос транзита российского газа через Украину с 2020 года, прокомментировал РИА Новости аналитик по газу центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.
Обновлено в 12:06
Гаджеты
Украинцам предложили Xiaomi Mi A3 по очень низкой цене
Вчера состоялась местная презентация устройства, на которой были объявлены цены, а также стало известно, что украинцы смогут приобрести Xiaomi Mi A3 уже с 31 июля этого года.
Обновлено в 01:52
Политика
Лукашенко пригрозил правительству тюрьмой за падеж скота
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от Генпрокуратуры взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота.
Обновлено в 08:18
Политика
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Соболь
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала комиссии не регистрировать кандидатом в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
Обновлено в 07:44
Политика
Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили
Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт подал на развод
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Финансы
Эксперты ждут снижения ключевой ставки ЦБ до 7% к концу года
Андрей Бархота, управляющий по стратегическому маркетингу "Промсвязьбанка": - С большой долей вероятности ключевая ставка Банка России на конец 2019 года составит 7%. Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам к концу года - 10,0-10,3%. Ставки предложения в декабре 2019 года могут достичь уровня в 9,3-9,5% у крупнейших и быстрорастущих ипотечных кредиторов.
Обновлено в 11:30
Политика
Володин подвел итоги весенней сессии Госдумы
Государственная дума в весеннюю сессию рассмотрела 586 законопроектов, из которых приняла 325, оставив в думском «портфеле» 1240 законодательных инициатив, подвел итоги работы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:23
Единоборства
Еще один боксер умер от полученных во время боя травм
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Сочи спала вода в подтопленном селе Барановка
Как ранее сообщали «Кубанские новости», было подтоплено шесть придомовых территорий, из них в пяти домовладениях внутрь зашла вода на высоту до 30 см В 16.50 25 июля поступило сообщение о том, что вследствие выпадения 25 мм осадков произошел нанос корчей и веток в подмостовое пространство ручья Безымянный в населенном пункте Барановка.
Обновлено в 11:20
Происшествия
На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка
В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.
Обновлено в 11:25
Общество
Программу маткапитала задумали сделать бессрочной
Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве
Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:42
Политика
Федеральные власти США возобновят смертные казни
Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, высшая мера наказания в США применялась в последние годы на уровне властей штатов.
Обновлено в 11:26
Общество
Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
Жара во Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах в четверг вновь обновила температурные рекорды.
Обновлено в 09:16
Кино
Венецианский фестиваль объявил конкурсную программу
Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили конкурсную программу. В нее вошел 21 фильм, говорится на сайте смотра.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Власти наградят мальчика, который спасал детей в лагере
Правительство Хабаровского края будет ходатайствовать о присвоении награды 11-летнему мальчику, который помогал спасть детей в лагере во время пожара.
Обновлено в 03:42
Технологии
Точность прогноза погоды вырастет вдвое
С развитием материальной базы для наблюдений более верный прогноз можно будет делать уже на срок до двух недель, считают в центре «Фобос».
Обновлено вчера в 18:05
Политика
Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет
Если организация признана нежелательной в России, она не может продолжить работу на территории страны (предусмотрена ответственность вплоть до уголовной).
Обновлено в 11:46
Интернет
В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10
Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».
Обновлено вчера в 15:22
Политика
США расширили санкции против Венесуэлы
Вашингтон принял решение об очередном расширении односторонних санкций в отношении Венесуэлы.
Обновлено в 11:48
Политика
Оппозиционер Гудков рассказал о своем допросе в московском СК
Оппозиционного политика Дмитрия Гудкова сегодня, 25 июля, допросили в управлении Следственного комитета по Москве, об этом он рассказал журналистам.
Обновлено в 06:19
Финансы
Курс грузинского лари обновил антирекорд
В начале июля Национальный банк Грузии на фоне обострения грузино-российских отношений впервые за всю историю установил новый антирекорд, согласно которому один доллар стоил 2,90 лари.
Обновлено в 11:34
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Единоборства
Соперник Дадашева прокомментировал его смерть
Обновлено в 03:58