Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $0,6 млрдТАСС 09:15
Международные резервы РФ на 19 июля 2019 года составили $520,3 млрд, что на $0,6 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Таким образом, объем международных резервов уже седьмую неделю подряд превышает установленный ЦБ РФ целевой уровень в $500 млрд.
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Международные резервы России за последнюю неделю выросли на 600 миллионов долларов
Петербургский дневник09:44
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Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
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Как заявил источник РИА «Новости», с учетом реалий последних лет, это тенденция по возвращению Киева в правовое поле.
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Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве
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Обновлено в 11:42
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Американский F-21 «сбил» российский МиГ-35 в Индии
Указывается на то, что для использования всех сильных сторон российского истребителя необходимы высокопрофессиональные летчики.
Обновлено в 04:55
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Forbes назвал Нурмагомедова самым знаменитым в России
По версии Forbes-Russia, самой успешной знаменитостью страны моложе 40 лет стал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Обновлено в 12:34
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Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей
По данным ведомства, низкие зарплаты получают учителя в Северо-Кавказском федеральном округе (26,3 тыс. руб.), а также в Пензенской (26,9 тыс. руб.), Саратовской (27,5 тыс. руб.), Орловской (28 тыс. руб.), Новгородской (28,8 тыс. руб.), Ивановской (29 тыс. руб.) и Белгородской (29,3 тыс. руб.) областях.
Обновлено в 11:35
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Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
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Что губы могут рассказать о здоровье человека, поделились эксперты
Специалисты из Лос-Анджелеса рассказали, как по состоянию губ можно узнать о здоровье.
Обновлено в 06:47
Политика
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах
Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Экономика
Правительство выделит почти 700 млн рублей субсидий Иркутской области
Глава кабмина Дмитрий Медведев сообщил, что направят 493 миллионов рублей на восстановление мостов и дорог в Иркутской области.
Обновлено в 06:32
Здоровье
Названы болезни, вызывающие рак
Если не лечить хронические болезни кишечника, вирусы папилломы человека и Эпштейн-Барра, высок риск развития рака, отмечают врачи.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Шалимов атаковал Кононова за слова про Черенкова
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Политика
МИД РФ призвал КНДР разрешить ситуацию с задержанием российского судна
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Обновлено в 14:47
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
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Уголовное дело и обыски у оппозиции, по некоторым данным, связаны с призывами к уличным протестам
В действиях лидеров протеста власть увидела классический "оранжевый" сценарий, который, по ее мнению, грозит перекинуться на другие регионы, - передает телеканал.
Обновлено в 13:30
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» дебютный матч в Лиге Европы
Во второй половине встречи футболисты "Арсенала" усилили натиск на ворота гостей, но каждый раз атаки "оружейников" завершались либо ударами мимо ворот голкипера "Нефтчи", либо грамотной игрой обороны гостей из Азербайджана.
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Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
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Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Обновлено в 06:29
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В Германии загорелся военный полигон
Обновлено в 12:37