Международные резервы РФ на 19 июля 2019 года составили $520,3 млрд, что на $0,6 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Таким образом, объем международных резервов уже седьмую неделю подряд превышает установленный ЦБ РФ целевой уровень в $500 млрд.

Международные резервы России за неделю выросли на $0,6 млрд

Общество ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

Происшествия Участок главной трассы обрушился в Сочи Участок главной трассы обрушился в Сочи, передают "Кубанские новости". Фотографии обрушения публикуют очевидцы в соцсетях.

Армия и оружие Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.

Единоборства Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом Скончавшийся в США боксёр Максим Дадашев продолжал бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом несмотря на то, что перенёс инсульт во время поединка.

Здоровье Новый хирургический корпус построят в краевой больнице Ставрополя Основную часть средств предоставит федеральный бюджет. Создать новый хирургический корпус планируют за три года.

Политика СБУ задержала российский танкер Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.

Шоу-бизнес Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод Телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт подал иск о разводе.

Здоровье О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.

Футбол «Пюник» Тарханова обыграл «Яблонец» в отборочном турнире Лиги Европы В первом матч второго отборочного раунда Лиги Европы армянский "Пюник" обыграл чешский "Яблонец" (2:1). Дубль у победителей сделал Артур Миранян.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Происшествия На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.

Общество Жара в Европе побила температурный рекорд 25 июля в ряде европейских стран жара обновила температурные рекорды, передает "Уралинформбюро".

Финансы Курс грузинского лари обновил антирекорд В начале июля Национальный банк Грузии на фоне обострения грузино-российских отношений впервые за всю историю установил новый антирекорд, согласно которому один доллар стоил 2,90 лари.

Армия и оружие В российской армии появятся ремонтно-эвакуационные полки В условиях боевых действий каждый ремонтно-эвакуационный полк сформирует несколько групп, которые будут работать в автономном режиме, ремонтируя поврежденную технику прямо у линии фронта.

Политика Американский «Атлантический совет» признан нежелательным в России Генпрокуратура РФ признала нежелательной в нашей стране американскую неправительственную организацию «Атлантический совет».

Здоровье Случаи присасывания клещей в Нижегородской области участились в 2 раза За последнюю неделю жители Нижегородской области 700 раз обратились к медицинским работникам с присасыванием клещей.

Религия Протоиерея Димитрия Смирнова экстренно госпитализировали в Москве Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Музыка Ольга Бузова объявила о последнем концерте Ольга Бузова пригласила подписчиков на свой последний концерт.

Происшествия Власти наградят мальчика, который спасал детей в лагере Правительство Хабаровского края будет ходатайствовать о присвоении награды 11-летнему мальчику, который помогал спасть детей в лагере во время пожара.

Игры Посетители gamescom 2019 смогут увидеть живой геймплей Cyberpunk 2077 CD Projekt RED объявила о своих планах на gamescom 2019: на стенде грядущей RPG посетители выставки смогут посмотреть за живым прохождением демонстрационной версии игры, которую будет проходить представитель студии.

Экономика Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3% Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.

Кино Умер народный артист России Анатолий Торопов Один из старейших актеров Малого театра, народный артист России Анатолий Торопов скончался в четверг на 92-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.