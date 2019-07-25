Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $0,6 млрдТАСС 09:15

Международные резервы РФ на 19 июля 2019 года составили $520,3 млрд, что на $0,6 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Таким образом, объем международных резервов уже седьмую неделю подряд превышает установленный ЦБ РФ целевой уровень в $500 млрд.
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