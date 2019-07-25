Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $0,6 млрдТАСС 09:15
Международные резервы РФ на 19 июля 2019 года составили $520,3 млрд, что на $0,6 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Таким образом, объем международных резервов уже седьмую неделю подряд превышает установленный ЦБ РФ целевой уровень в $500 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Международные резервы России за последнюю неделю выросли на 600 миллионов долларов
Петербургский дневник09:44
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:22, Вашингтон
Политика
Моряков захваченного Украиной российского танкера отпустили
Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила моряков с задержанного российского танкера.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
Руководство ГУ МВД по Москве привлекло к дисциплинарной ответственности начальника управления общественных связей и информации главка Юрия Титова из-за ошибок при освещении задержания спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 09:55
Политика
Бюро расследований отказалось перенести допрос Порошенко
Директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба выразил недоумение в связи с просьбой экс-президента Петра Порошенко перенести его допрос на день раньше, чем планировалось, и подтвердил, что его ожидают в ГБР 25 июля.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Ответственный за памятники в Ленобласти задержан по делу о хищении
В настоящее время задержанный проходит по уголовному делу, связанному с хищениями и представительством при исполнении государственных контрактов.
Обновлено в 08:16
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Под Петербургом у построенного для переселенцев дома рухнула стена
Единственный в поселке Рахья под Санкт-Петербургом дом, построенный по программе расселения аварийного жилья, лишился части стены.
Обновлено в 09:48
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 09:46
Здоровье
В Екатеринбурге мэрия приглашает горожан на «Субботник против рака»
В эту субботу, 27 июля, в Екатеринбурге пройдет ежемесячный «Субботник против рака».
Обновлено в 06:20
Происшествия
СК проверит данные об избиении девочки-инвалида на детской площадке
В Московской области следователи начали проверку после сообщений в соцсетях о жестоком избиении девочки-инвалида.
Обновлено в 09:53
Единоборства
Дадашев перенёс инсульт во время боя с Матиасом
Скончавшийся в США боксёр Максим Дадашев продолжал бой с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом несмотря на то, что перенёс инсульт во время поединка.
Обновлено в 09:37
Футбол
«Арсенал» арендовал Себальоса у «Реала»
Полузащитник "Реала" Дани Себальос перешел в "Арсенал" на правах аренды, сообщают пресс-службы клубов.
Обновлено в 09:53
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Авто
Китай начал экспортировать в Россию подержанные автомобили
Обновлено вчера в 10:33
Гаджеты
Samsung объявил о начале продаж складного смартфона Galaxy Fold
Компания Samsung объявила, что намерена в сентябре выпустить на рынок новейший смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном.
Обновлено в 06:55
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 09:00
Космос
Перспективы освоения Луны немыслимы без Neutrinovoltaic технологии
Профессор University of Massachusetts, профессор атомной физики Штраус, прогнозирует: «Следующая высадка на луну будет проходить при использовании технологии NEUTRINOVOLTAIC».
Обновлено вчера в 07:40
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок С-400 в Турцию
Обновлено в 08:56
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено в 07:53
Общество
В начале августа в Москву вернется летняя погода
В начале августа температура воздуха в Москве поднимется до 20-22 градусов по Цельсию.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Китае усыновившая 118 детей женщина получила срок за мошенничество
Широко известная в Китае "любящая мать" Ли Янься из провинции Хэбэй, усыновившая 118 детей, приговорена к 20 годам лишения свободы за шантаж и мошенничество, говорится в заявлении Народного суда города Уань.
Обновлено в 08:24
Авто
«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены
В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
Обновлено в 08:47
Политика
Украина нашла замену российскому газу в Катаре
Украинские чиновники утверждают, что нашли альтернативу российскому газу.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание
Пострадавший в Турции белорусский дипломат пришел в сознание, его посетила супруга.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Особо опасный преступник сбежал из-под конвоя в Краснодарском крае
Как сообщает пресс-служба УФСИН по Краснодарскому краю, при конвоировании совершил побег подследственный 39-летний Антон Санников.
Обновлено в 01:49
Политика
Украинцы обложили данью украинцев в Европе
Украинская диаспора в Чехии, по разным оценкам, насчитывает от 120 до 140 тысяч человек.
Обновлено в 09:12