Финансы
Международные резервы России за неделю выросли до $495,2 млрдТАСС 09:27
Международные резервы России на 31 мая 2019 года составили $495,2 млрд, что на $3 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе
Сегодня певица презентовала в Instagram клип на песню "Я не святая", авторство которой традиционно принадлежит Константину Меладзе.
Обновлено в 10:04
Футбол
Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»
Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о назначении бывшего игрока команды Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.
Обновлено в 10:07
Общество
В России пожаловались на худший за всю историю нерест рыбы на Волге
Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что в этом году на Волге ожидается один из худших за всю историю нерестов.
Обновлено в 09:14
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Экономика
«Перекресток» начнет продавать продукты в рассрочку
Супермаркеты "Перекресток" будут продавать продукты в рассрочку, говорится в сообщении Х5 Retail Group.
Обновлено в 10:34
Экономика
Газпромбанк вложит 15 млрд в создание системы маркировки товаров
РФ — до 8,7 млрд руб. "Создаваемая система маркировки и отслеживания товаров позволит эффективно контролировать товарные рынки и в полной мере обеспечить защиту прав потребителей, а применение механизмов ГЧП сделает ее запуск наиболее эффективным с точки зрения использования бюджетных средств", — прокомментировал Алексей Белоус.
Обновлено в 11:10
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Политика
Сечин рассказал о контроле США над промышленностью РФ
Глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что США удалось с помощью санкций получить контроль над рядом отраслей российской промышленности.
Обновлено в 04:30
Футбол
Вице-президент ФИФА арестован в Париже
Вице-президент ФИФА и глава Африканской конфедерации футбола (CAF) Ахмад Ахмад задержан в Париже, сообщает AP.
Обновлено в 09:36
Транспорт
Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа
Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Экономика
Фонд развития Дальнего Востока готов вложить до 2 млрд рублей в агрохолдинг в Приморье
Фонд развития Дальнего Востока реализует в ДФО 14 инвестиционных проектов общим объемом 215 млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Политика
Кучма дал задний ход: Никакой блокады Донбасса нет
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что никакой блокады Донбасса якобы и нет.
Обновлено в 11:41
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика
OMV: строительство «Северного потока — 2» идёт по графику
Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» идёт по графику, несмотря на ситуацию с Данией.
Обновлено в 09:06
Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 21:56
Авто
Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых кроссоверов и внедорожников и назвали топ-10 самых популярных моделей по итогам мая 2019 года.
Обновлено в 09:17
Авто
GM и Michelin переходят на безвоздушные шины
Необычный дизайн и безвоздушная технология позволяют повысить уровень безопасности и сократить количество используемого для создания шин сырья.
Обновлено в 03:02
Общество
Верховный суд предложил вечно преследовать за неуплату налогов
Российский Верховный суд хочет отменить срок давности по уклонению от уплаты налогов и считать это преступлением до полного погашения долга.
Обновлено в 04:05
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк
Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:57
Общество
Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Мама Тимати объявила конкурс на лучшее имя для ребенка рэпера
Мама рэпера Тимати Симона Юнусова объявила конкурс на самое лучшее имя для второго ребенка музыканта.
Обновлено в 10:56
Кино
Мединский оценил сериал «Чернобыль»
Обновлено в 11:36
Футбол
Клубы Премьер-лиги одобрили расширение чемпионата до 18 команд
На заседании было одобрено расширение количества участников лиги с 16 до 18 команд.
Обновлено в 08:14