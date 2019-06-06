Международные резервы России за неделю выросли до $495,2 млрдТАСС 09:27

Международные резервы России на 31 мая 2019 года составили $495,2 млрд, что на $3 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Международные резервы России за неделю выросли до $495,2 млрд

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