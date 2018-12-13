На 30 ноября международные резервы страны составляли $462,1 млрд. Таким образом, за неделю показатель увеличился на $1,5 млрд, или на 0,3%.

Международные резервы России за неделю увеличились на $1,5 млрд

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