Финансы
На 30 ноября международные резервы страны составляли $462,1 млрд. Таким образом, за неделю показатель увеличился на $1,5 млрд, или на 0,3%.
REGNUMвчера в 08:55
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено вчера в 07:50
Финансы
Орешкин успокаивает рынок заявлениями о курсе рубля
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин попытался успокоить рынок, разъяснив, что, по оценкам вверенного ему министерства, курс рубля зависит не от покупок ЦБ и Минфином иностранной валюты, а от динамики оттока капитала из России.
Обновлено вчера в 23:11
Финансы
События предстоящего дня: ЦБ примет решение о ключевой ставке
14 декабря, в пятницу, совет директоров Банка России рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики и примет решение о процентных ставках по операциям Банка России.
Обновлено вчера в 13:00
Финансы
Политика продолжает давить на рынок
Начало торгов в Америке идет на мажорных нотах, так как игроки продолжают отыгрывать позитивные новости с переговоров между США и КНР.
Обновлено вчера в 12:34
Финансы
Дефицит бюджета США в ноябре составил 205 миллиардов
Дефицит американского бюджета в прошлом месяце составил 205 миллиардов долларов. Такие данные приводит Минфин США.
Обновлено вчера в 23:51
Финансы
ВТБ выдает более четверти всех ипотечных кредитов в России
ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов – по итогам октября рыночная доля банка увеличилась на 2 п.п. и составила 25,68%.
Обновлено вчера в 04:56
Финансы
В Якутии будут приняты жёсткие меры к муниципалитетам-должникам
Ряд жёстких мер будет принят в отношении муниципальных администраций, накопивших большие долги по оплате коммунальных услуг, завоза тарированного топлива и социально-значимых продуктов питания, заявил на совещании в режиме видеоконференцсвязи с главами районов первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.
Обновлено вчера в 21:18
Финансы
В Краснодаре принят городской бюджет на 2019 год
Доходная часть местного бюджета 2019 года составит 24,5 млрд рублей, из них собственные доходы — налоговые и неналоговые — 15,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:44
Финансы
Сбербанк повысит зарплаты сотрудников не больше, чем на инфляцию
Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.
Обновлено вчера в 02:48
Финансы
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18%
13 дек - Нацбанк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 18 процентов годовых по итогам декабрьского заседания, сообщил регулятор.
Обновлено вчера в 07:05
Финансы
В Удмуртии в 2019 году будет создан налоговый долговой центр
В 2019 году на территории Удмуртии появится отдельный налоговый орган – Единый долговой центр, который будет целенаправленно работать по снижению задолженности по налоговым и иным обязательным платежам.
Обновлено вчера в 08:40
Финансы
Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов
Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин.
Обновлено вчера в 04:00
Финансы
Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн
Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.
Обновлено вчера в 01:03
Финансы
Насколько вырос объем иностранных инвестиций в Узбекистане
Объем иностранных инвестиций в Узбекистане может составить 4,8 миллиарда долларов, этот показатель в два раза выше предыдущего, сообщает РИА Новости.
Обновлено 12 декабря в 08:30
Финансы
ВЭБ сохранит функции агента по обслуживанию внешнего долга, заявил Сторчак
ВЭБ сохранит функции агента правительства РФ по внешнему долгу, несмотря на расширение возможностей Федерального казначейства, ожидает замминистра финансов России Сергей Сторчак.
Обновлено вчера в 07:00