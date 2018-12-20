Финансы

Международные резервы России за неделю увеличились на $1,3 млрд
REGNUM
10:24

На 7 декабря международные резервы составляли$463,6 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $1,3 млрд.
REGNUM10:24

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Международные резервы России за неделю увеличились на $1,3 млрд

REGNUM10:24

Международные резервы России за неделю выросли до $464,9 млрд

ТАСС10:01

Международные резервы России за неделю выросли на $1,3 млрд

Rambler News Service09:13

Международные резервы РФ пополнились еще почти на $1,5 млрд

Росбалт09:00

Международные резервы РФ возросли на $1,3 млрд

News.ru08:33

Международные резервы РФ за неделю увеличились на $1,3 млрд

ПРАЙМ08:05

Международные резервы РФ с 7 по 14 декабря выросли на $1,3 млрд

Интерфакс08:05
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 23:04, Ашберн
Финансы

Сбербанку разрешили взыскать долги с крупнейшего банка Азербайджана

Сбербанк и фонд Franklin Templeton смогут взыскать 20 миллионов долларов с Международного банка Азербайджана.
Обновлено в 22:08
Финансы

Центробанк Мексики рекордно поднял ставку рефинансирования

Центральный банк Мексики объявил о повышении ставки рефинансирования на 25 пунктов — до 8,25%.
Обновлено в 21:09
Финансы

Фондовая Америка начала торги на понижательном тренде

Американские фондовые индексы в начале торговой сессии демонстрируют негативную динамику.
Обновлено в 10:02
Финансы

ЦБ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля

Российский лидер Владимир Путин считает, что Центробанку РФ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля.
Обновлено в 07:44
Финансы

Российский рубль резко подешевел

Рубль обвалился до минимума с сентября. Доллар на Московской бирже в моменте поднимался до 68 рублей 75 копеек, евро — почти до 79.
Обновлено в 23:01
Финансы

На Украине начнут публиковать информацию о должниках банков-банкротов

С марта 2019 года фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Украины начнет публиковать информацию о должниках обанкротившихся банков, сообщает 20 декабря УНИАН.
Обновлено в 15:26
Финансы

Названы банки, которые выдержат курс доллара по 100 рублей

Центральный банк России установил следующий курс валют на 21 декабря: доллар США составляет 67.37 рубля, евро 76.93 рубля, сообщает РИА VladNews.Во Владивостоке 21 декабря выгодно приобрести в ББР Банке за 68,40 рубля, продать валюту выгодно в Финам банке, в оперкассе на Фокина и в банке Приморье за 68,00 рубля за один доллар.
Обновлено в 20:39
Финансы

Банк ВТБ ищет коллекторов для взыскания долгов

Государству принадлежит 60,9% акций ВТБ. Ранее в Петербурге коллекторов привлекали к взысканию долгов по квартплате.
Обновлено в 09:23
Финансы

НББ: объем ЗВР Белоруссии составит к началу 2019 года около $7 млрд

Объем золотовалютных резервов (ЗВР) Белоруссии составит к началу 2019 г. около $7 млрд, заявил председатель правления Национального банка Белоруссии (НББ) Павел Каллаур.
Обновлено в 02:55
Финансы

Бумаги «РУСАЛа» и En+ снимут санкционный дисконт

Снятие санкций с "РУСАЛа" и En+ позитивный момент для акций этих компаний.
Обновлено в 02:30
Финансы

Республика Марий Эл получила 26 млрд рублей доходов

Судя по структуре расходов, консолидированный бюджет Марий Эл остается социально ориентированным: на образование потрачено 29% бюджета, на реализацию социальной политики — 25,8%, на национальную экономику – 15,7%. Марий Эл также поддерживает города и районы республики: муниципальным образованиям переправлены межбюджетные трансферты на 7 млрд рублей, из них дотации достигли почти 1,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:59
Финансы

Криптобиржа OKEx запустила бессрочные биткоин-свопы

Базирующаяся на Мальте криптобиржа OKEx запустила криптовалютный дериватив на базе биткоина, особенностью которого является отсутствие даты экспирации.
Обновлено в 04:30
Финансы

Глава Просвязьбанка оценил долю контрактов по гособоронзаказу

"Центральный банк продолжает работу по оценке качества кредитов предприятий оборонно-промышленного комплекса на балансе других банков, она пока не завершена, но с большой долей вероятности можно прогнозировать, что на баланс ПСБ первая часть кредитов перейдет уже в I квартале следующего года", – добавил Петр Фрадков.
Обновлено в 01:28
Финансы

ЦБ не смог охладить рынок розничного кредитования, НЕГАТИВНО

Рост кредитов превысил наши ожидания: розничные кредиты выросли на 2,2% м/м, а в годовом сопоставлении их рост ускорился до 22,7% г/г с 22% г/г в сентябре-октябре.
Обновлено вчера в 03:00
Финансы

ЕК расследует возможный сговор банков с целью манипулирования ценами на долларовые облигации

ЕК утверждает, что четыре банка находились в сговоре с целью обмена важной коммерческой информацией относительно долларовых бондов суверенных и наднациональных эмитентов, а также государственных организаций.
Обновлено в 10:28
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