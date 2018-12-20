На 7 декабря международные резервы составляли$463,6 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $1,3 млрд.

Международные резервы России за неделю увеличились на $1,3 млрд

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