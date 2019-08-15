Финансы
Международные резервы России за неделю увеличились на $10,2 млрдКапитал страны 13:45
Международные резервы РФ увеличились на $10,2 млрд по сравнению с прошлой неделей. Такая информация поступила от Центрального банка России на 9 августа 2019 года. Так, в настоящее время общий объем международных резервов страны равен $527,1 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:33, Ашберн
Происшествия
Пропавший под Омском трехлетний мальчик нашелся живым
Трехлетний мальчик, пропавший в лесу под Омском, найден.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Подруга Нюши рассекретила лицо дочери певицы
Снимок, на котором можно разглядеть лицо малышки появился в stories одно из подруг певицы.
Обновлено в 11:59
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Общество
В Ленобласти потренируются бороться с чумой свиней
В деревне Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области 16 августа пройдут учения по ликвидации очага африканской чумы свиней.
Обновлено в 21:20
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено в 18:00
Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
КНДР произвела очередной запуск снарядов в сторону Японского моря
Снаряды были запущены из района уезда Тхончхон в провинции Канвондо в сторону Японского моря, передает ТАСС.
Обновлено в 21:07
Происшествия
Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери
Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 14:32
Футбол
«Спартак» победил «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" обыграл швейцарский "Тун" в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, победитель которого сыграет на групповом этапе турнира.
Обновлено в 14:40
Экономика
Почему упал российский рынок страхования жизни
За десять лет российский рынок страхования жизни значительно вырос.
Обновлено вчера в 02:46
Космос
Российские ученые рассказали об эксперименте «Кортес» на МКС для изучения Солнца
Эксперимент «Кортес» будет проведен на Международной космической станции (МКС) с помощью специальной аппаратуры.
Обновлено в 19:12
Наука
В Новой Зеландии обнаружены останки гигантского пингвина
В Новой Зеландии ученые нашли останки древнего пингвина, рост которого был примерно с человека.
Обновлено в 03:25
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 19:46
Происшествия
В теле стрелка из Огайо нашли следы наркотиков
Как отмечается, во время осмотра тела стрелка сотрудники правоохранительных органов также нашли пакетик с кокаином и курительное устройство для его потребления.
Обновлено в 17:34
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»
Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
Обновлено в 05:32
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенца в 2018 году
В 2018 году две гражданки России в возрасте старше 60 лет впервые стали матерями.
Обновлено в 11:00
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено в 09:01
Политика
Глазьев покинет администрацию президента
Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено в 20:42
Наука
Адаптация к условиям среды подправила индейцам форму черепа
Ученые выяснили, что на форму черепа индейцев повлиял не только генетический дрейф, но и окружающая среда.
Обновлено вчера в 12:44
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд
РФ начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной прошлого года В июне текущего года Россия сократила объем вложений в госбумаги США с 12,024 миллиардов долларов до 10,848 миллиардов долларов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:22
Футбол
Эммануэль Маммана: «Много южноамериканцев? Не исключаю, что такое в „Зените“ последний год»
Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана считает, что новичок команды Малком имеет большой потенциал.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес
Хитяева поделилась советом, как сохранять бодрость духа в 89 лет
Звезда призналась, что сохранять бодрость духа ей помогают регулярные поездки в экзотический Таиланд, где живет и открыл свое дело единственный сын актрисы.
Обновлено в 03:45
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты 17 августа
Заявки на проведение массовых пикетов 17 августа в столице подали глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, а также мундеп Хамовников, спецкор «Новой газеты» Илья Азар.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Холли Берри отметила 53-й день рождения, попрощавшись с бюстгальтером
В эту среду Холли Берри отметила 53-летие.
Обновлено в 07:00