Финансы

Международные резервы России за неделю увеличились на $10,2 млрдКапитал страны 13:45

Международные резервы РФ увеличились на $10,2 млрд по сравнению с прошлой неделей. Такая информация поступила от Центрального банка России на 9 августа 2019 года. Так, в настоящее время общий объем международных резервов страны равен $527,1 млрд.
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