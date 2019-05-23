Международные резервы России за неделю сократились на $600 млнREGNUM 09:19

Объём международных резервов России по состоянию на 17 мая составил $494,1 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. На 10 мая международные резервы страны составляли $494,7. Таким образом за неделю показатель сократился на $600 млн, или на 0,1%.

Международные резервы России за неделю сократились на $600 млн

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