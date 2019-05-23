Финансы
Международные резервы России за неделю сократились на $600 млнREGNUM 09:19
Объём международных резервов России по состоянию на 17 мая составил $494,1 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. На 10 мая международные резервы страны составляли $494,7. Таким образом за неделю показатель сократился на $600 млн, или на 0,1%.
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Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Политика
Жириновский обратился к Зеленскому с инициативой по Крыму и Донбассу
Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Жириновский обратился к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой сделать несколько конкретных шагов на новом посту, в том числе в вопросах Крыма и Донбасса.
Обновлено в 07:14
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол
Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Происшествия
Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Футбол
Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус»
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:17
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Политика
Владимир Зеленский призвал внедрять в ВСУ западные стандарты
Обновлено в 08:39
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Политика
МИД РФ назвал нелепыми обвинения США в «агрессии» России в Арктике
Обвинения России в агрессивном поведении в Арктике, прозвучавшие со стороны США, нелепы и абсурдны, заявил посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД России Николай Корчунов 23 мая, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Суд снял арест со счетов Навального по делу «Ив Роше»
Обновлено в 07:47
Кино
Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах
Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Армия и оружие
Генштаб Украины проводит опрос военных о переговорах с ДНР и ЛНР
В опубликованной копии приказа указывается, что опрос личного состава должен быть произведен до середины дня 24 мая.
Обновлено в 07:43
Авто
Города, в которых чаще всего угоняют автомобили
В Санкт-Петербурге зафиксировано 0,33 % от общего количества краж автомобилей в России.
Обновлено в 09:04
Общество
Госдума ужесточит наказание за охоту на редких животных
Предлагается с 3 до 4 лет увеличить максимальный сорок лишения свободы за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ.
Обновлено в 09:23
Технологии
«Яндекс» запустит сеть «облачных ресторанов»
«Яндекс» представил сервис «облачных ресторанов». Доставка обедов и завтраков в нем будет стоить до 250 руб. за блюдо.
Обновлено в 06:59
Политика
В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР
Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Задержанные в ДНР бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что командиров, по вине которых восемь военнослужащих ВСУ попали в плен к бойцам Народной милиции ДНР, следует привлечь к ответственности.
Обновлено в 08:39
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
Обновлено в 07:55
Технологии
Технология компании NtechLab распознает лица, закрытые на 40%
Решение способно распознавать лица со значительным процентом перекрытия - до 40%: лежащий в его основе алгоритм FindFace распознает лица, частично скрытые медицинскими масками, платками и мотоциклетными шлемами, популярными в азиатском и арабском регионах.
Обновлено в 05:47
Политика
Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп подверг критике бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сказал, что глава Белого дома был плохо готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
В России отреагировали на сообщения об отправке наемников в Ливию
Сведения о поставках Турцией оружия Триполи в нарушение эмбарго и об отправке Россией в Ливию наемников могут быть пропагандистским вбросом, который нацелен на срыв переговоров по урегулированию, заявил глава контактной группы по Ливии Лев Деньгов.
Обновлено в 08:53