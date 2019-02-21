Финансы

Международные резервы России за неделю сократились на $400 млнREGNUM 08:41

Объём международных резервов России по состоянию на 15 февраля составил $474,6 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. Сообщается, что за неделю объём международных резервов страны сократился на $400 млн, или на 0,1%.
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Международные резервы России сократились за неделю на $400 млн

Росбалт09:03

Международные резервы РФ за неделю уменьшились на 0,4 млрд долларов

Банки.ру08:07

Международные резервы России сократились на 0,1%

News.ru08:19

Международные резервы России за неделю снизились на $400 млн

ТАСС08:08

Международные резервы России за неделю сократились на $400 млн

REGNUM08:41

Международные резервы России за неделю снизились на $400 млн

Rambler News Service08:05

Международные резервы России за неделю сократились на $400 млн

Финмаркет08:01
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Спорт

Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после конфликта с представителе Норвегии Йоханнесом Клэбо на чемпионате мира в австрийском Зеефельде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:40
Культура

Скончалась актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

Российская актриса Дарья Егорычева скончалась на 38-м году жизни, сообщили в ее группе помощи во «Вконтакте».
Обновлено в 10:29
Происшествия

К зданию самарского правительства привезли гроб с телом мужчины

Ранее в СМИ появилась информация о том, что женщина привезла гроб с телом покойного мужа к зданию правительства Самарской области, поскольку денег на похороны у нее нет.
Обновлено в 13:37
Спорт

Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России

Двукратная серебряная медалистка Олимпиады - 2018 и двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:00
Происшествия

Устроившие самосуд над школьником родители пожаловались в полицию

Обновлено в 02:51
Политика

Захарова ответила на рекомендации ОБСЕ по наблюдателям из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Facebook рекомендации председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ не направлять на Украину наблюдателей из России.
Обновлено в 12:29
Космос

Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту

Египетский спутник EgyptSat-A запустили с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
Обновлено в 13:50
Футбол

Зенит — Фенербахче 3:1 (Матч завершён)

Обновлено в 11:45
Политика

Венесуэла закрывает границу с Бразилией

Обновлено в 12:19
Армия и оружие

Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы

"Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.
Обновлено в 10:43
Общество

Собянин впервые прокомментировал инфекцию в детских садах Москвы

В декабре 2018 года родители воспитанников нескольких детских садов Москвы сообщали о множественных случаях дизентерии у детей.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Госпитализированных после «Диаскинтеста» школьников выписали

Детей пришлось направить к медикам, когда у них началась псевдоаллергическая реакция после планового проведения «Диаскинтеста».
Обновлено в 10:55
Авто

УАЗ Hunter отнесли к категории грузовиков

Обновлено в 12:09
Политика

Лавров рассказал о новой провокации Киева в Керченском проливе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киев готовит провокацию в Керченском проливе и приглашает страны НАТО направить своих представителей на украинские корабли, чтобы совершить совместный прорыв через акваторию.
Обновлено в 11:54
Автоспорт

Первые тесты Формулы-1: лучшее время у «Рено», но блистает «Феррари»

«Рено»: тёмная лошадка Быстрейший круг за все четыре дня тестов проехала машина «Рено»: Нико Хюлькенберг под занавес заездов показал время 1:17.393 — это быстрее, чем пилоты французской команды ехали в квалификации прошлогоднего Гран-при Испании.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

Найден дневник Малиновского с объяснением причин поражений в начале ВОВ

Обновлено в 09:48
Политика

На сторону Гуайдо перешли 11 венесуэльских дипломатов в США

Из 56 работающих в США венесуэльских дипломатов на сторону оппозиции перешли 11 человек, заявил представитель провозгласившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо.
Обновлено в 13:57
Экономика

Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат.
Обновлено в 10:49
Космос

NASA нашло в кораблях Boeing и SpaceX угрозу для космической программы

NASA предупредило компании Boeing и SpaceX о недоработках в пилотируемых кораблях, которые они разрабатывают.
Обновлено в 14:19
Общество

В Петербурге школьника отстранили от занятий из-за перекрашенных волос

Старшеклассника, который после окрашивания волос стал блондином, отстранили от занятий в частной школе "Паскаль Лицей" в Выборгском районе Санкт-Петербурга до тех пор, пока он не перекрасится обратно, сообщила РИА Новости в четверг адвокат семьи Анна Радованович.
Обновлено в 07:49
Происшествия

ФБК выяснил, кто «правит» в Черкесске после задержания Арашуковых

Во внимание ФБК попал огромный особняк, расположенный в Черкесске, высота потолков в доме достигает 12 метров.
Обновлено в 07:03
Общество

Около 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Около 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено вчера в 15:53
Политика

Верзилов: убийцы российских журналистов в ЦАР прилетели из Донбасса

Убийцы российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева прилетели в ЦАР из Донбасса и улетели обратно после преступления.
Обновлено в 11:59
Политика

Назарбаев отправил правительство в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства республики.
Обновлено в 09:22
Политика

Аналитики признали Путина самым волевым лидером в мире

Объектами изучения стали высказывания лидеров пяти стран из числа самых влиятельных — России, США, Китая, Германии, Франции.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Представитель Пугачевой опровергла срочную операцию артистки

Елена Чупракова, концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой, опровергла появившуюся в Сети информацию о том, что артистке провели срочную операцию на сердце.
Обновлено в 10:37
Общество

Зрителей возмутила танцующая матка в программе Елены Малышевой

Обновлено вчера в 17:38
Общество

Forbes: в России появилась вторая женщина-миллиардер

Обновлено в 02:46
Политика

Белоруссия начала экспортировать на Украину российский уголь

Основную долю от общего объема поставок составили поставки на Украину, выросшие с 0,6 тыс. т до 588,5 тыс. т. Уголь в Белоруссии не добывается.
Обновлено в 11:46
Происшествия

В Москве столкнулись два трамвая и легковой автомобиль

ДТП с участием легкового автомобиля и двух трамваев произошло в Москве у дома 18 на Соболевском проезде, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.
Обновлено в 13:16
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