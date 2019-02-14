Финансы

Международные резервы России за неделю сократились на $2,7 млрдREGNUM 09:14

Сообщается, что за неделю показатель сократился на $2,7 млрд, или на 0,6%, что стало следствием «отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила».
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Международные резервы РФ за неделю сократились на $2,7 млрд

ПРАЙМ08:09

Международные резервы России за неделю снизились на $2,7 млрд

Rambler News Service08:54

Международные резервы РФ за неделю сократились на 2,7 млрд долларов

Банки.ру08:12

Международные резервы России за неделю снизились на $2,7 млрд

ТАСС08:11

Международные резервы России за неделю сократились на $2,7 млрд

REGNUM09:14

Международные резервы России снизились за неделю на $2,7 млрд

Финмаркет08:01

Международные резервы РФ с 1 по 8 февраля уменьшились на $2.7 млрд (-0.6%) до $475 млрд

АК&М08:05
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Футбол

Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»

Обновлено в 09:22
Культура

Умер народный артист России Сергей Захаров

В Санкт-Петербурге в возрасте 68 лет скончался популярный певец, народный артист России Сергей Захаров, сообщил РИА Новости представитель городского Союза концертных деятелей.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

«Победа» не пустила Ланового на рейс

Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс "Победы" в Ростов-на-Дону, сообщает "Москва 24".
Обновлено в 07:14
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму троих членов террористической организации

В Крыму, как сообщает региональное управление ФСБ России, задержаны трое членов террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В Москве проверяют Ярославский вокзал из-за сообщения о «минировании»

Кинологи прибыли на Ярославский вокзал в центре Москвы для проверки помещений после анонимного сообщения о "минировании", эвакуация пока не проводится, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Два самолета столкнулись во Внуково

Самолеты авиакомпаний Аzиr Air и "Россия" столкнулись в московском аэропорту Внуково.
Обновлено в 08:41
Политика

Путин предложил ужесточить наказание для лидеров ОПГ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект (.pdf) об уголовном наказании для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 08:04
Происшествия

Суд снял арест с имущества экс-министра Улюкаева

Обновлено в 04:59
Происшествия

Бизнес-джет арестованного Зиявудина Магомедова выставлен на продажу

По словам источника Forbes на рынке бизнес-авиации, речь шла о самолете Gulfstream G650 с бортовым номером 9H-DTY, который был зарегистрирован на компанию Elit'Avia Malta Ltd. О том, что этот борт принадлежал именно Магомедову, журналу подтверждает и один из авиа-брокеров.
Обновлено в 09:33
Политика

Аресту Арашуковых предшествовал доклад генерала Матовникова в Кремль

«Матовников вместе с главой Росгвардии Виктором Золотовым передали эти материалы начальнику контрольного управления Кремля Дмитрию Шалькову, а тот показал их президенту», — добавил источник.
Обновлено в 06:42
Энергетика

Козак исключил снижение цен на топливо в весенне-летний период

Снижения цен на топливо в России весной-летом не ожидается. Так считает вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Обновлено в 09:12
Происшествия

В здании российского МИД нашли труп

Тело обнаружили в одном из туалетов на 19-м этаже здания.
Обновлено в 04:27
Экономика

Число бедных россиян выросло почти на 4 млн человек за пять лет

«В 1999 году абсолютный показатель числа россиян, находящихся за чертой бедности, составлял 41,6 млн (28,4%)», — рассказала политик на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

Продюсер BBC признал постановочными сцены после химатаки в Сирии

Сцены в госпитале сирийского города Дума после предполагаемой химической атаки были постановочными для достижения «максимального эффекта».
Обновлено вчера в 22:03
Армия и оружие

НАТО может расширить присутствие в Черном море

Североатлантический альянс рассматривает возможность расширения своего присутствия в Черном море, этот вопрос обсуждался на неформальном завтраке в четверг с министром обороны Украины Степаном Полтораком.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Модель Киру Майер задержали за «голый пранк» в полицейской форме

Модель Киру Майер, которая показывала прохожим грудь в полицейской форме, задержали в Москве.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Турецкая полиция рассказала, как могли избавиться от тела Хашукджи

Тело саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи могло быть сожжено в генконсульстве королевства в Стамбуле, говорится в отчете управления полиции города, обнародованном в четверг.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Спасённого в Магнитогорске младенца выписали из больницы

Обновлено в 03:51
Политика

Климкин сравнил шансы россиян и марсиан стать наблюдателями на Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у марсиан больше шансов присутствовать на президентских выборах в стране, чем у российских наблюдателей.
Обновлено в 09:31
Общество

Стал известен интерьер купе в новых вагонах для РЖД

Российский производитель — группа «Трансмашхолдинг» — разработала одноэтажные и двухэтажные вагоны купе с новым интерьером для «Российских железных дорог» (РЖД).
Обновлено в 05:35
Футбол

Банк ВТБ купит «Динамо» за один рубль

Глава ВТБ Андрей Костин утверждает, что покупка контрольного пакета акций ФК «Динамо» обойдется в один рубль.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Крыму за неуплату таможенных платежей изъяли лимузин Hummer

Обновлено в 08:46
Политика

Главу контрразведки Бельгии заподозрили в шпионаже в пользу России

Шеф бельгийской контрразведки подозревается в шпионаже в пользу России.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Источник назвал заплаченную Арашуковым за два убийства сумму

Следствие полагает, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков заплатил наемным убийцам 1,5 млн рублей за ликвидацию зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.
Обновлено в 07:57
Политика

Песков прокомментировал подготовку новых санкций США против России

Представитель Кремля подчеркнул, что экономика России "давно живет под теми или иными санкциями, она научилась сохранять стабильность макроэкономическую в условиях этих санкций".
Обновлено в 04:54
Происшествия

Бывший замглавы РКЦ «Прогресс» задержан по делу о мошенничестве

В ноябре 2017 года в отношении главного инженера РКЦ "Прогресс" Сергея Тюлевина и начальника управления финансов Светланы Кириллиной было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
Обновлено в 09:16
Политика

Кремль не видит ничего плохого в неформальном отдыхе чиновников

Песков подчеркнул, что Кремль не занимается "выяснением того, как какое-то видео куда-то попадает", передает ТАСС.
Обновлено в 05:42
Происшествия

В Башкирии пенсионерке на сломанную ногу наложили шину из швабры

В Кушнаренковской больнице врачи отказались госпитализировать пенсионерку 1935 года рождения.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Ребенок погиб при пожаре в жилом доме на юге Москвы

Обновлено в 07:41
Экономика

Российские НПЗ могут столкнуться с проблемой сбыта бензина

Еще в 2011 г. государство поставило задачу перед нефтяными компаниями увеличить выпуск светлых нефтепродуктов – бензинов, дизтоплива, авиакеросина – в ожидании роста спроса на них.
Обновлено вчера в 16:03
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