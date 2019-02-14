Финансы

Международные резервы России за неделю сократились на $2,7 млрдREGNUM вчера в 09:14

Напомним, за январь 2019 года объём международных резервов России, по оценке Центробанка, увеличился на $7,45 млрд, или на 1,6%.
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Международные резервы РФ за неделю сократились на 2,7 млрд долларов

Банки.рувчера в 08:12

Международные резервы РФ снизились на $2,7 млрд

News.ruвчера в 10:03

Международные резервы России за неделю сократились на $2,7 млрд

REGNUMвчера в 09:14

Международные резервы России за неделю снизились на $2,7 млрд

Rambler News Serviceвчера в 08:54

Международные резервы РФ «похудели» за неделю почти на $3 млрд

Росбалтвчера в 10:38

Международные резервы России за неделю снизились на $2,7 млрд

ТАССвчера в 08:11

Международные резервы РФ за неделю сократились на $2,7 млрд

ПРАЙМвчера в 08:09
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Происшествия

В Москве произошла массовая драка со стрельбой

Обновлено в 01:58
Политика

Сенат США смягчил возможные санкции против российских банков

Обновленная версия законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), внесенная 13 февраля в конгресс США, смягчает возможные санкции в отношении российских госбанков.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Япония может отменить визы для россиян

Как пишет газета Sankei со ссылкой на источники, гражданам России виза на въезд в Японию для пребывания в течение 90 дней будет не нужна, если гражданин России заранее зарегистрирует свой паспорт в японском консульском учреждении.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес

Актера Ланового не пустили на борт «Победы»

Народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на рейс "Победы" в Ростов-на-Дону, сообщает "Москва 24".
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия

В Москве раскрыли схему обмана пенсионеров

Оперативники ГУ МВД по городу Москве при участии экспертов международной компании Group-IB раскрыли схему мошенничества и обезвредили телефонных аферистов, которые на протяжении нескольких лет обманом вымогали у пожилых людей деньги.
Обновлено в 02:01
Происшествия

ФСБ задержала женщину-организатора ячейки ИГ

В Астраханской области ФСБ задержала женщину, которая является одним из организаторов законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство" (ИГ), передает ТАСС.
Обновлено в 02:08
Происшествия

В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали бизнес-центр

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве сказали РБК, что не комментируют информацию о сообщениях о минировании в бизнес-центре «Фабрика Станиславского», и посоветовали обратиться в полицию.
Обновлено в 02:14
Транспорт

Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД

Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

Минобороны ответило на слова продюсера Би-би-си о химатаке в Сирии

Ранее, 14 февраля, продюсер Би-би-си Риам Далати, который отвечает за сюжеты по Сирии, заявил, что видеоролик о последствиях химатаки в госпитале города Дума был постановочным.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Число жертв взрыва газа в Красноярске возросло до двух

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Красноярске увеличилось до двух, сообщается на сайте пресс-службы краевого ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

В Магнитогорске встретили выжившего после взрыва Ваню Фокина

Обновлено в 00:53
Политика

Трамп объявит режим ЧП после подписания госбюджета

Президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект о финансировании федерального правительства до сентября 2019 года.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

Вторая волна минирований «накрыла» Алтайский край. Обновлено

«Инцидент Барнаул» пишет о трех зданиях, получивших сообщение о минировании.
Обновлено вчера в 23:29
Технологии

Мэрия Москвы закажет для полицейских очки с распознаванием лиц

Департамент информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы планирует создание для московской полиции очков дополненной реальности с технологией распознавания лиц.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

На Украине арестовали подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане

Обновлено вчера в 22:15
Культура

Ургант снял пародию на поющих Дворковича, Ткачева и Тимакову

В телешоу "Вечерний Ургант" 14 февраля вышла пародия на видео, в котором Аркадий Дворкович, Александр Ткачев и Наталья Тимакова поют и пританцовывают на борту частного самолета Надежды Кадышевой "Ах, судьба моя, судьба".
Обновлено в 01:03
Здоровье

В России отзывают из обращения лекарство от кашля «Эреспал»

Росздравнадзор постановил убрать из обращения французский препарат от кашля "Эреспал".
Обновлено вчера в 13:29
Общество

Во «ВКонтакте» произошёл массовый взлом профилей и сообществ

На страницах пользователей и сообществ «ВКонтакте», включая официальные группы социальной сети, вечером 14 февраля распространились сообщения о якобы планах компании начать внедрение рекламы в личной переписке пользователей.
Обновлено вчера в 12:45
Общество

СК нашел недостатки в организации питания в школах Кузбасса

Скандал вокруг организации питания в школах Кузбасса начался в январе.
Обновлено в 01:20
Общество

Глава Крыма раскритиковал «мусорную реформу»

Глава Крыма Сергей Аксенов считает реформу в сфере обращения с бытовыми отходами «сырым проектом».
Обновлено в 00:56
Спорт

Путин получил травму на тренировке по дзюдо

После переговоров по Сирии с лидерами Ирана и Турции в Сочи президент России Владимир Путин поборолся с дзюдоистами сборной в спортивном центре «Юг Спорт».
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Лолита возмущена пенсией в 6 тысяч рублей

Артистка возмущена мизерным, по ее словам, пособием.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Футболист «Локомотива» Тарасов задержан в аэропорту

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов задержан в аэропорту "Шереметьево", сообщает "СтарХит".
Обновлено вчера в 16:36
Экономика

Алексей Мордашов отдаст часть бизнеса сыновьям

В случае одобрения регулятора и совершения сделки «КН-холдинг» получит в косвенное владение примерно 65% Nordgold, добавил собеседник «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:10
Общество

Омбудсмен поговорила с женщиной о покупке двум детям 11 авиабилетов

Обновлено вчера в 23:36
Футбол

«Рубин» расторг контракт с Чико

Обновлено в 02:12
Политика

Болтон пригрозил санкциями сторонникам Мадуро

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вновь пригрозил тем, кто не признает самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо.
Обновлено вчера в 20:03
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей

Росстат назвал регионы, в которых зафиксированы самые высокие и низкие зарплаты учителей. Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке.
Обновлено в 02:18
Здоровье

Глава Минздрава рассказала, когда россияне перестанут пить

Программы по общественному здоровью, профилактике и формированию ответственного отношения к своему здоровью имеют накопительный эффект и дадут существенные результаты уже в ближайшие три-пять лет.
Обновлено в 01:09
Главное