Финансы

REGNUMREGNUMМеждународные резервы России за неделю сократились на $0,7 млрд

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На 16 августа международные резервы страны составляли $528,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $0,7 млрд, или на 0,1%.
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