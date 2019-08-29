Финансы
REGNUMМеждународные резервы России за неделю сократились на $0,7 млрд
На 16 августа международные резервы страны составляли $528,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $0,7 млрд, или на 0,1%.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:39, Вашингтон
Политика
Вице-спикером Рады избрали депутата от «Батькивщины» Елену Кондратюк
Депутат от фракции «Батькивщина» Елена Кондратюк избрана вице-спикером Верховной рады нового созыва — это решение поддержали 290 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передаёт РИА «Новости».
Парламентская газета 10:10
Общество
В Варшаве заявили об экологическом кризисе из-за слива стоков в Вислу
Известия вчера в 12:14
Наука
Созданная медиками вакцина-спрей защитит от туберкулеза на всю жизнь
Созданная учеными-медиками из Австралии вакцина-спрей защитит от туберкулеза на всю жизнь.
Ugpressa.ru 09:05
Политика
Лукашенко предложил США начать с чистого листа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хотел бы начать отношения с Вашингтоном с чистого листа.
Lenta.ru 08:39
Футбол
«Дижон» арендовал у «Ювентуса» Матеуса Перейру
Полузащитник «Ювентуса» Матеус Перейра перешел в «Дижон» на правах аренды, сообщает официальный сайт французского клуба.
Спорт-Экспресс 08:57
Общество
Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
Происшествия
Яшина арестовали на 10 суток пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Общество
За партбилет КПСС пенсионерка из Кемерова получила 160 тысяч рублей
Общение пенсионерки и специалистов Пенсионного фонда длилось несколько лет, пока женщина, уверенная в том, что ее права нарушаются, не обратилась в областную прокуратуру.
Комсомольская правда - Кемерово 08:46
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Политика
Раскрыты планы Порошенко по подготовке переворота
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД, чтобы предотвратить государственный переворот, который готовит экс-президент Петр Порошенко.
Lenta.ru 07:49
Армия и оружие
В ДНР рассказали о гибели ополченца в бою с диверсантами
В ночь на четверг произошло боестолкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, информировали в Народной милиции ДНР.
Российская газета 07:16
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода
По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
РИА Новости 09:21
Происшествия
Двое пострадавших под Северодвинском скончались от облучения
Двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения.
News.ru 10:18
Космос
NASA предупредило о приближении к Земле сразу двух крупных астероидов
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредили о том, что к Земле 14-го сентября 2019 года приблизятся сразу два больших по своим размерам астероида.
Ugpressa.ru вчера в 02:28
Политика
Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час
В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.
Lenta.ru 08:24
Здоровье
В Волгоградской области с начала года 77 человек отравились грибами
Как сообщает Роспотребнадзор по Волгоградской области, причиной отравлений служит употребление жареных и консервированных грибов, приготовленных дома, а также приобретенных на рынке.
Крестьянская жизнь 03:35
Политика
Сущенко этапировали из колонии в Москву
Гражданина Украины и журналиста Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, привезли из колонии в Москву.
Газета.Ru 10:15
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия 08:22
Политика
Зеленский оценил первые 100 дней своего президентства
Президент Украины Владимир Зеленский оценил первые 100 дней своего пребывания на посту главы государства. Его слова передает «РБК-Украина».
Lenta.ru 10:08
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Армия и оружие
Россия показала МиГ-1.44 с «секретной частью»
Летный экземпляр опытно-экспериментального прототипа советско-российского истребителя пятого поколения МиГ-1.44 МФИ (от «многофункциональный фронтовой истребитель») замечен на статической стоянке для демонстрации посетителям Международного авиационно-космического салона 2019 года (МАКС-2019).
Lenta.ru вчера в 06:53
Происшествия
Автогонщица Джесси Комбс из США погибла при попытке установить рекорд
Джесси Комбс, известная в США как «самая быстрая женщина на четырех колесах», разбилась при попытке установить новый мировой рекорд по скорости.
Политическая Экспертиза вчера в 19:38
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК 08:19
Футбол
«Спартак» сыграет ответный матч с «Брагой» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
REGNUM 04:54
Авто
Dacia Sandero в июле впервые попал в тройку европейских бестселлеров
Автоновости дня 02:51
Общество
Эксперты попросили приостановить строительство Юго-Восточной хорды
Гендиректор управления дорожно-мостового строительства Москвы Василий Десятков отмечал, что загрязняющих радиационных веществ в зоне строительства моста от Шоссейной до Кантемировской улицы в составе ЮВХ не обнаружено.
Интерфакс 06:58