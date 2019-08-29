Финансы
REGNUMМеждународные резервы России за неделю сократились на $0,7 млрд
На 16 августа международные резервы страны составляли $528,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $0,7 млрд, или на 0,1%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:21, Вашингтон
Политика
Кандидат на пост главы МИД Украины назвал условия амнистии в Донбассе
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:31
Футбол
Стали известны соперники «Зенита» в Лиге чемпионов
RT на русском 12:55
Кино
Умер французский актёр Мишель Омон
Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.
RT на русском 11:57
Футбол
Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
RT на русском 05:10
Здоровье
Врачи госпиталя Бурденко провели уникальную операцию на позвоночнике
ФедералПресс вчера в 22:25
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Авто
Модель Porsche Macan Turbo поменяла двигатель и тормоза
Заказы на Porsche Macan Turbo в России уже принимаются. Цена кроссовера — от 6896000 рублей.
Драйв 02:54
Политика
Зеленский поставил перед Радой задачу «возвращения Крыма»
Прежде всего, сказал Зеленский депутатам, украинцы ждут "укрепления обороны, завершения войны в Донбассе, а также возвращения Крыма".
Московский Комсомолец 10:21
Гаджеты
Apple разрешила кому угодно ремонтировать iPhone
Independent Repair Provider Program позволит несертифицированным сервисным центрам получить доступ к оригинальным комплектующим для iPhone.
Astera 12:35
Политика
Рада утвердила нового главу СБУ
Верховная рада утвердила Ивана Баканова новым главой Службы безопасности Украины.
Life.ru 13:02
Происшествия
Скворцова сообщила о состоянии врачей из Северодвинска
Московский Комсомолец 12:30
Политика
Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия 05:39
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:55
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон держит принца Уильяма в «ежовых рукавицах»
Фото: Кейт Миддлтон и принц Уильям до женитьбы Как сообщает издание Woman, молодой принц Уильям решил покататься на мопеде вокруг дома, однако Кейт это не понравилось, и она резко прикрикнула на него.
Bimru.ru 12:45
Происшествия
Неизвестные ворвались в Театр.doc и сорвали спектакль о геях
Интерфакс вчера в 15:19
Политика
Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.
Накануне.Ru вчера в 07:54
Космос
Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует
Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru 08:29
Футбол
Спартак — Брага 0:0 (1-й тайм)
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Политика
Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше
Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском 12:34
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Медведев сменил гендиректора Фонда защиты прав дольщиков
Премьер-министр Дмитрий Медведев сменил генерального директора Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
Ведомости 12:45
Армия и оружие
Уникальный истребитель Су-47 показали на МАКС-2019
Палубный истребитель Су-47 "Беркут" впервые выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
Sputnik Литва вчера в 09:35
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости 08:40
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий 08:13