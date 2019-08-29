Финансы

REGNUMREGNUMМеждународные резервы России за неделю сократились на $0,7 млрд

На 16 августа международные резервы страны составляли $528,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $0,7 млрд, или на 0,1%.
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У России сократились международные резервы

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