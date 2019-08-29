На 16 августа международные резервы страны составляли $528,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $0,7 млрд, или на 0,1%.

Политика Кандидат на пост главы МИД Украины назвал условия амнистии в Донбассе Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

Кино Умер французский актёр Мишель Омон Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.

Политика Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.

Авто Модель Porsche Macan Turbo поменяла двигатель и тормоза Заказы на Porsche Macan Turbo в России уже принимаются. Цена кроссовера — от 6896000 рублей.

Политика Зеленский поставил перед Радой задачу «возвращения Крыма» Прежде всего, сказал Зеленский депутатам, украинцы ждут "укрепления обороны, завершения войны в Донбассе, а также возвращения Крыма".

Гаджеты Apple разрешила кому угодно ремонтировать iPhone Independent Repair Provider Program позволит несертифицированным сервисным центрам получить доступ к оригинальным комплектующим для iPhone.

Политика Рада утвердила нового главу СБУ Верховная рада утвердила Ивана Баканова новым главой Службы безопасности Украины.

Политика Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.

Здоровье Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Энергетика Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон держит принца Уильяма в «ежовых рукавицах» Фото: Кейт Миддлтон и принц Уильям до женитьбы Как сообщает издание Woman, молодой принц Уильям решил покататься на мопеде вокруг дома, однако Кейт это не понравилось, и она резко прикрикнула на него.

Политика Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.

Космос Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.

Футбол Спартак — Брага 0:0 (1-й тайм) Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.

Политика Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Политика Медведев сменил гендиректора Фонда защиты прав дольщиков Премьер-министр Дмитрий Медведев сменил генерального директора Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

Политика Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.