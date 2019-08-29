Финансы

REGNUMREGNUMМеждународные резервы России за неделю сократились на $0,7 млрд

На 16 августа международные резервы страны составляли $528,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $0,7 млрд, или на 0,1%.
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У России сократились международные резервы

Росбалт10:43

Международные резервы РФ за неделю снизились на $0,7 млрд

ПРАЙМ09:07

ЦБ заявляет о сокращении международных резервов России

Национальная служба новостей09:56

В ЦБ заявили о сокращении международных резервов России

RT на русском09:18

Международные резервы России за неделю снизились на $0,7 млрд

ТАСС09:10

Международные резервы России за неделю сократились на $0,7 млрд

REGNUM10:07

Международные резервы РФ с 16 по 23 августа сократились на $700 млн

Интерфакс09:05
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.
ТАСС вчера в 13:00
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Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении

Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
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Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук

Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.
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США оставят в Афганистане 8,6 тыс. военных после соглашения с талибами

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Политика

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Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Политика

Меркель и Путин обсудили переговоры о транзите газа через Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин выступили за ускорение переговоров о будущих контрактах на транзит газа через Украину, сообщили в четверг в кабмине ФРГ со ссылкой на телефонный разговор между лидерами.
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Медведев назначил нового главу фонда защиты прав дольщиков

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков Олега Говоруна, который ранее возглавлял управление президента по приграничному сотрудничеству.
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Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
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Волочкова в полураздетом виде фотографируется напротив иконы

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram селфи в зеркале, на комоде которого стоит икона.
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Политика

Вице-спикером Рады избрали депутата от «Батькивщины» Елену Кондратюк

Депутат от фракции «Батькивщина» Елена Кондратюк избрана вице-спикером Верховной рады нового созыва — это решение поддержали 290 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передаёт РИА «Новости».
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Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
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МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Маунт, Мэддисон, Мингз и Уан-Биссака вызваны в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил состав команды для участия в играх отборочного турнира Евро-2020 с Болгарией и Косово.
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Футбол

Гацкан получил тренерскую лицензию УЕФА категории В

Футболист самарских "Крыльев Советов" Александр Гацкан сдал экзамен и получил тренерскую лицензию УЕФА категории В. "Долгожданная лицензия В УЕФА", — написал 35-летний полузащитник в своем Instagram.
РИА Новости 10:08
Футбол

«ПСЖ» и «Барселона» не пришли к соглашению по Неймару

По данным transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
Спорт-Экспресс вчера в 18:45
Политика

Эрдоган допустил покупку Турцией российских Су-35 и Су-57 вместо F-35

Президент Турции Реджеп Эрдоган допустил покупку Турцией российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американского истребителя F-35.
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«Газпром» оценил ситуацию с датой запуска «Северного потока — 2»

Начальник финансового департамента компании «Газпром» Александр Иванников оценил ситуацию с датой запуска газопровода «Северный поток — 2».
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Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
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Королева Британии одобрила приостановку работы парламента

Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
РИА Новости вчера в 10:35
Происшествия

Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки

Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.
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Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Кино

Михаил Ефремов сыграл трех «Ангелов Чарли» в новом трейлере

Телепрограмма 10:41
Происшествия

Двое пострадавших под Северодвинском скончались от облучения

Двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения.
News.ru 10:18
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Актер Александр Числов умер в 54 года

Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
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Армия и оружие

Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
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На МКС сработала аварийная сигнализация

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В Ленобласти в лесу потерялась шестилетняя девочка

В Тосненском районе Ленинградской области начались поиски шестилетней девочки, которая пропала в лесном массиве, рассказали «РГ» в региональном управлении МЧС.
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ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.
RT на русском 11:19
Культура

Выставка испанских художников-импрессионистов откроется в Москве 10 октября

На выставке будут представлены работы 18 испанских художников рубежа XIX-XX веков, в том числе Хоакина Сорольи, Рамона Касаса, Дарио де Регойоса, Мариана Пиделасерры, Игнаси Майоля, Сантьяго Русиньоля, Рикардо Каналса, Игнасио Сулоаги, Жоакима Мира, Пере Изерна.
Интерфакс 10:57
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