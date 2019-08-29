Финансы
REGNUMМеждународные резервы России за неделю сократились на $0,7 млрд
На 16 августа международные резервы страны составляли $528,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $0,7 млрд, или на 0,1%.
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Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.
ТАСС вчера в 13:00
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:55
Политика
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.
RT на русском 10:43
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Политика
Меркель и Путин обсудили переговоры о транзите газа через Украину
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин выступили за ускорение переговоров о будущих контрактах на транзит газа через Украину, сообщили в четверг в кабмине ФРГ со ссылкой на телефонный разговор между лидерами.
РИА Новости 06:29
Политика
Медведев назначил нового главу фонда защиты прав дольщиков
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков Олега Говоруна, который ранее возглавлял управление президента по приграничному сотрудничеству.
Rambler News Service 10:59
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Волочкова в полураздетом виде фотографируется напротив иконы
Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram селфи в зеркале, на комоде которого стоит икона.
Народные новости 08:06
Политика
Вице-спикером Рады избрали депутата от «Батькивщины» Елену Кондратюк
Депутат от фракции «Батькивщина» Елена Кондратюк избрана вице-спикером Верховной рады нового созыва — это решение поддержали 290 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передаёт РИА «Новости».
Парламентская газета 10:10
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Футбол
Маунт, Мэддисон, Мингз и Уан-Биссака вызваны в сборную Англии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил состав команды для участия в играх отборочного турнира Евро-2020 с Болгарией и Косово.
Sports.ru 11:26
Футбол
Гацкан получил тренерскую лицензию УЕФА категории В
Футболист самарских "Крыльев Советов" Александр Гацкан сдал экзамен и получил тренерскую лицензию УЕФА категории В. "Долгожданная лицензия В УЕФА", — написал 35-летний полузащитник в своем Instagram.
РИА Новости 10:08
Футбол
«ПСЖ» и «Барселона» не пришли к соглашению по Неймару
По данным transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
Спорт-Экспресс вчера в 18:45
Политика
Эрдоган допустил покупку Турцией российских Су-35 и Су-57 вместо F-35
Президент Турции Реджеп Эрдоган допустил покупку Турцией российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американского истребителя F-35.
ИА REX 08:20
Экономика
«Газпром» оценил ситуацию с датой запуска «Северного потока — 2»
Начальник финансового департамента компании «Газпром» Александр Иванников оценил ситуацию с датой запуска газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 11:13
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Политика
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
РИА Новости вчера в 10:35
Происшествия
Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки
Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.
Lenta.ru 09:02
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Кино
Михаил Ефремов сыграл трех «Ангелов Чарли» в новом трейлере
Телепрограмма 10:41
Происшествия
Двое пострадавших под Северодвинском скончались от облучения
Двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения.
News.ru 10:18
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Газета.Ru 10:59
Происшествия
В Ленобласти в лесу потерялась шестилетняя девочка
В Тосненском районе Ленинградской области начались поиски шестилетней девочки, которая пропала в лесном массиве, рассказали «РГ» в региональном управлении МЧС.
Российская газета 11:14
Футбол
ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.
RT на русском 11:19
Культура
Выставка испанских художников-импрессионистов откроется в Москве 10 октября
На выставке будут представлены работы 18 испанских художников рубежа XIX-XX веков, в том числе Хоакина Сорольи, Рамона Касаса, Дарио де Регойоса, Мариана Пиделасерры, Игнаси Майоля, Сантьяго Русиньоля, Рикардо Каналса, Игнасио Сулоаги, Жоакима Мира, Пере Изерна.
Интерфакс 10:57