Финансы
Международные резервы России за неделю сократились на $0,4 млрдREGNUM 09:16
Объём международных резервов России по состоянию на 26 июля составил $519,9 млрд, такие данные приводит пресс-служба Банка России. Сокращение международных резервов страны зафиксировано впервые после роста на протяжении восьми недель. На 19 июля данный показатель составлял $520,3 млрд.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 11:50, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской
Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Культура
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 34 тысячи долларов
Обновлено в 10:38
Политика
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В аэропорту Внуково у пассажира изъяли котят стоимостью миллион рублей
В столичном аэропорту Внуково у россиянина изъяли детенышей азиатских леопардовых кошек общей стоимостью миллион рублей.
Обновлено в 10:52
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
На Балтике начались учения ВМФ России «Океанский щит»
Кстати Впервые учения "Океанский щит" прошли с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море.
Обновлено в 06:59
Политика
МИД Ирана прокомментировал санкции США против Зарифа
Санкции США против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа не скажутся на его работе по защите национальных интересов Ирана, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД ИРИ.
Обновлено в 11:11
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Здоровье
В Индии врачи удалили ребенку 526 зубов
В Индии врачи удалили ребенку 526 "зубов", образовавшихся в нижней челюсти. О необычной операции сообщает издание Times of India.
Обновлено в 11:41
Общество
Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу
Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
Обновлено в 06:46
Политика
Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:49
Происшествия
По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение
Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Баскетбол
Кириленко: Швед присоединится к сборной России на следующей неделе
Защитник сборной России по баскетболу Алексей Швед должен присоединиться к национальной команде на следующей неделе, заявил РИА Новости президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
МИД РФ опасается военных столкновений в Персидском заливе
МИД РФ с настороженностью наблюдает за нарастанием конфликтного потенциала в зоне Персидского залива, который может привести к серьезному военному столкновению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 августа на брифинге, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали
В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Энергетика
«Газпром» увеличил добычу до восьмилетнего рекорда
За семь месяцев 2019 года, с января по июль, «Газпром» добыл 294,5 млрд куб. м газа.
Обновлено в 11:20
Политика
Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
Обновлено в 07:21
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Генпрокуратура требует завести дело против экс-главы Клинского района
Генпрокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении экс-главы Клинского района Московской области Александра Постриганя.
Обновлено в 11:39
Политика
Захарова назвала выход США из ДРСМД серьезной ошибкой
Захарова отметила, что односторонний выход США из ДРСМД является серьезной ошибкой.
Обновлено в 11:20
Спорт
Американская фигуристка обвинила партнера по сборной в домогательствах
Бронзовая призерка Олимпийских игр фигуристка Эшли Вагнер обвинила погибшего партнера по сборной США Джона Кафлина в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 11:21
Футбол
«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы
Обновлено в 04:02
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
По его данным, все версии автомобилей семейства Granta, внедорожники Lada 4x4 и хэтчбеки Xray, включая вседорожные версии Cross, подорожали на 5 тысяч рублей, универсалы и фургоны Largus - на 6 тысяч.
Обновлено в 04:49
Гаджеты
Новые iPhone могут получить поддержку стилуса Apple Pencil
Речь идёт о поддержке фирменного стилуса Apple Pencil, который прежде был совместим только с iPad.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона
Как змея, которую опознали как питона, оказалась в квартире, пока неизвестно. Предполагается, что она заползла в туалет через вентиляцию.
Обновлено в 10:40
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Индексация пенсий для работающих пенсионеров С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.
Обновлено 29 июля в 17:02