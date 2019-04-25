Международные резервы России за неделю снизились на $700 млнТАСС 09:04

Международные резервы России на 19 апреля 2019 года составили $490,9 млрд, что на $700 млн ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Международные резервы России за неделю снизились на $700 млн

Экономика Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4% Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Политика Жителям ДНР и ЛНР начнут платить российские пенсии В ПФР отметили, что право на пенсии получат только те граждане ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию.

Авто Опубликованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка» Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».

Политика Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.

Политика Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.

Экономика ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».

Происшествия В Москве в результате стрельбы у метро погибли два человека В результате стрельбы в Москве возле станции метро «Новые Черемушки» погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика Украина примет участие в переговорах по нефтепроводу «Дружба» в Минске Генеральный директор украинской компании "Укртранснафта" Николай Гавриленко в пятницу примет участие в экстренных переговорах операторов нефтепровода "Дружба" в Минске, сообщила в четверг пресс-служба компании.

Авто Porsche выпустит Panamera в модификации купе и кабриолет Купе и кабриолет с двумя дверями позиционируются как более практичные вариации линейки 911.

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Происшествия Екатеринбурженке грозит 20 лет за упаковку антидепрессантов из Польши Как сообщает Znak.com, таможня аэропорта «Кольцова» в Екатеринбурге возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков против 24-летней девушки, которой несколько лет назад диагностировали шизотипическое расстройство.

Транспорт Платная скоростная дорога Москва-Казань пройдет через Владимир Трассу планируют построить к 2025 году, вопрос со строительством железнодорожной ветки пока остается открытым Платная скоростная автомобильная трасса "Москва - Нижний Новгород - Казань" пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач в Нижегородской области, Канаш в Чувашии и Шали в Татарстане.

Наука Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.

Космос Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.

Политика ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма.

Шоу-бизнес Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.

Футбол Нобоа назвал трех самых сексуальных спортсменок Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа выбрал трех самых сексуальных спортсменок.