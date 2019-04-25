Финансы
Международные резервы России за неделю снизились на $700 млнТАСС 09:04
Международные резервы России на 19 апреля 2019 года составили $490,9 млрд, что на $700 млн ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Экономика
Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%
Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Политика
Жителям ДНР и ЛНР начнут платить российские пенсии
В ПФР отметили, что право на пенсии получат только те граждане ДНР и ЛНР, которые переедут на постоянное жительство в Россию.
Обновлено в 09:41
Авто
Опубликованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Политика
Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками
Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз.
Обновлено в 07:23
Политика
Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной
В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено в 09:43
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Москве в результате стрельбы у метро погибли два человека
В результате стрельбы в Москве возле станции метро «Новые Черемушки» погибли два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:36
Политика
Украина примет участие в переговорах по нефтепроводу «Дружба» в Минске
Генеральный директор украинской компании "Укртранснафта" Николай Гавриленко в пятницу примет участие в экстренных переговорах операторов нефтепровода "Дружба" в Минске, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Двигатель гиперзвуковой ракеты испытали на стенде
Обновлено в 07:16
Авто
Porsche выпустит Panamera в модификации купе и кабриолет
Купе и кабриолет с двумя дверями позиционируются как более практичные вариации линейки 911.
Обновлено в 09:26
Кино
Информация об актёрах новой части бондианы появилась в Сети
Обновлено в 09:41
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Общество
Отец Бутиной назвал сумму долга дочери перед адвокатами
Обновлено в 09:27
Футбол
Суд над Кокориным и Мамаевым, 23 апреля 2019, онлайн-трансляция, фото
Перечисляются достижения футболиста Кокорина (первый гол в 17 лет, столько-то игр за сборную и т.д.).
Обновлено 23 апреля в 07:00
Армия и оружие
Женщины-миротворцы нужны все чаще, заявил генерал Картаполов
Женщины-военнослужащие играют значительную роль в современных миротворческих операциях.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Екатеринбурженке грозит 20 лет за упаковку антидепрессантов из Польши
Как сообщает Znak.com, таможня аэропорта «Кольцова» в Екатеринбурге возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков против 24-летней девушки, которой несколько лет назад диагностировали шизотипическое расстройство.
Обновлено в 05:23
Авто
В России стартовали продажи обновленного пикапа Isuzu D-Max
В России стартовали продажи обновленного японского пикапа Isuzu D-Max.
Обновлено в 03:18
Транспорт
Платная скоростная дорога Москва-Казань пройдет через Владимир
Трассу планируют построить к 2025 году, вопрос со строительством железнодорожной ветки пока остается открытым Платная скоростная автомобильная трасса "Москва - Нижний Новгород - Казань" пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач в Нижегородской области, Канаш в Чувашии и Шали в Татарстане.
Обновлено в 03:30
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Космос
Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи
Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено в 10:04
Политика
ГРУ: США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии
США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью Колумбии, а также признать Каракас спонсором международного терроризма.
Обновлено в 06:09
Кино
В центре города открыли мемориальную доску актеру Юрию Яковлеву
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Джонни Депп собрался жениться на 20-летней танцовщице из России
Возлюбленной актера оказалась русская танцовщица Полина Глен, она моложе голливудской знаменитости на 30 лет.
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Футбол
Нобоа назвал трех самых сексуальных спортсменок
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа выбрал трех самых сексуальных спортсменок.
Обновлено в 09:27
Кино
Новые «Мстители» установили рекорд по кассовым сборам
Предварительные продажи билетов на киноленту установили рекорд среди фильмов, вышедших на экраны кинотеатров России.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
«Енисей» и «Оренбург» огласили составы на игру
Обновлено в 08:19
Экономика
Tesla снова понесла огромные убытки
Обновлено в 02:17
Футбол
Президент Польши: «Если шахматы и бридж признаются спортом, то и киберспорт — тоже»
Президент Польши Анджей Дуда на презентации национальной команды по киберфутболу рассказал о своем отношении к киберспорту.
Обновлено в 11:00