Финансы
Международные резервы России за неделю снизились на $600 млнRambler News Service вчера в 09:11
Резервы уменьшились в результате возврата Банком России средств по операциям «валютный своп» банкам-резидентам и отрицательной переоценки, только отчасти скомпенсированных покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота, отметил ЦБ.
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Происшествия
За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов
Скандал разгорелся, когда Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Пародия на Наталию Орейро: Полину Гагарину обвинили в плагиате
Позднее в Сети появились новые доказательства плагиата Гагариной: ранее певица уже копировала обложку альбома Наталии Орейро, где звезда сериала позирует с цветком.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
В США выпустили монету о победе во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 02:22
Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
В Москве задержан криминальный авторитет из Волгограда Евгений Ремезов, организовавший в 2016 году покушение на губернатора Волгоградской области и его семью.
Обновлено вчера в 13:03
Экономика
Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра
Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Экономика
Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей
Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:31
Культура
Ведьма Ларина обвинила шоу «Актеры против экстрасенсов» в обмане
Многие зрители посчитали новый сезон шоу самым слабым, но конфликтным.
Обновлено в 03:50
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 07:12
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес
У Кристины Асмус появилась еще одна дочка
Актрисе подобрали в партнеры юную актрису по имени Клементина Шипенко. Девочка, ставшая на время дочкой Асмус, очень на неё похожа.
Обновлено в 01:00
Общество
Саратовский музей детства без окон и дверей высмеял Иван Ургант
Саратов неоднократно попадал в "прицел" шоумена. Ранее он обращал внимание на абсурдную ситуацию в ГУП "Сартехинвентаризация".
Обновлено в 02:07
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Обновлено вчера в 13:32
Космос
База пришельцев обнаружена на Луне вблизи кратера Циолковский
Обновлено вчера в 12:30
Гаджеты
Apple для России зарегистрировала 11 новых моделей iPhone
Указано, что все зарегистрированные смартфоны работают под управлением iOS 12, поэтому возможно, что Apple скоро проведет обновление линейки iPhone.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Обновлено в 02:23
Здоровье
Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму
Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу
Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Трамп допустил включение «опасной Huawei» в сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп допустил, что китайская компания Huawei может стать частью торговой сделки с Пекином, пишет Politico.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Суд заочно приговорил экс-юриста ЮКОСа Ивлева к 10 годам колонии
Хамовнический суд Москвы приговорил заочно к 10 годам колонии бывшего адвоката нефтяной компании "ЮКОС" Павла Ивлева, признав его виновным в отмывании и присвоении $14 млрд, а также в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 03:48
Наука
Тигровые акулы Мексиканского залива закусывают перелетными птицами
Группа американских зоологов установила, что каждую осень тигровые акулы в Мексиканском заливе разнообразят свое меню перелетными птицами, которые падают в воду.
Обновлено 22 мая в 03:40
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Армия и оружие
В российской армии появилось новое звание
Обновлено в 03:12
Политика
Владимир Путин вручил награды в Кремле
Президент Владимир Путин вручил государственные награды более 30 деятелям науки, образования, политики, спорта.
Обновлено вчера в 07:21
Общество
Воскресший Скрипаль вышел на связь
Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.
Обновлено вчера в 13:29