Финансы

Международные резервы России за неделю снизились на $600 млнRambler News Service вчера в 09:11

Резервы уменьшились в результате возврата Банком России средств по операциям «валютный своп» банкам-резидентам и отрицательной переоценки, только отчасти скомпенсированных покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота, отметил ЦБ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Международные резервы России за неделю сократились на $600 млн

REGNUMвчера в 09:19

Международные резервы РФ «похудели» за неделю на $600 млн

Росбалтвчера в 10:12

Международные резервы РФ за неделю уменьшились на 0,6 млрд долларов

Банки.рувчера в 09:58

Международные резервы России снизились на $0,6 млрд за неделю

RT на русскомвчера в 14:09

Международные резервы России за неделю снизились на $600 млн

Rambler News Serviceвчера в 09:11

Международные резервы России снизились до $494,1 млрд

Газета.Ruвчера в 09:09

Международные резервы РФ с 10 по 17 мая снизились на 0,1%

ПРАЙМвчера в 09:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
Происшествия

За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов

Скандал разгорелся, когда Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.
Обновлено вчера в 22:25
Общество

Во Владивостоке директор школы уволилась после скандального выпускного

Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Пародия на Наталию Орейро: Полину Гагарину обвинили в плагиате

Позднее в Сети появились новые доказательства плагиата Гагариной: ранее певица уже копировала обложку альбома Наталии Орейро, где звезда сериала позирует с цветком.
Обновлено вчера в 09:00
Политика

В США выпустили монету о победе во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 02:22
Происшествия

Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

В Москве задержан криминальный авторитет из Волгограда Евгений Ремезов, организовавший в 2016 году покушение на губернатора Волгоградской области и его семью.
Обновлено вчера в 13:03
Экономика

Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра

Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Политика

Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Экономика

Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей

Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:31
Культура

Ведьма Ларина обвинила шоу «Актеры против экстрасенсов» в обмане

Многие зрители посчитали новый сезон шоу самым слабым, но конфликтным.
Обновлено в 03:50
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 07:12
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес

У Кристины Асмус появилась еще одна дочка

Актрисе подобрали в партнеры юную актрису по имени Клементина Шипенко. Девочка, ставшая на время дочкой Асмус, очень на неё похожа.
Обновлено в 01:00
Общество

Саратовский музей детства без окон и дверей высмеял Иван Ургант

Саратов неоднократно попадал в "прицел" шоумена. Ранее он обращал внимание на абсурдную ситуацию в ГУП "Сартехинвентаризация".
Обновлено в 02:07
Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Обновлено вчера в 13:32
Космос

База пришельцев обнаружена на Луне вблизи кратера Циолковский

Обновлено вчера в 12:30
Гаджеты

Apple для России зарегистрировала 11 новых моделей iPhone

Указано, что все зарегистрированные смартфоны работают под управлением iOS 12, поэтому возможно, что Apple скоро проведет обновление линейки iPhone.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

В Дагестане ликвидировали троих боевиков

Обновлено в 02:23
Здоровье

Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму

Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Трамп допустил включение «опасной Huawei» в сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп допустил, что китайская компания Huawei может стать частью торговой сделки с Пекином, пишет Politico.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Суд заочно приговорил экс-юриста ЮКОСа Ивлева к 10 годам колонии

Хамовнический суд Москвы приговорил заочно к 10 годам колонии бывшего адвоката нефтяной компании "ЮКОС" Павла Ивлева, признав его виновным в отмывании и присвоении $14 млрд, а также в уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 03:48
Наука

Тигровые акулы Мексиканского залива закусывают перелетными птицами

Группа американских зоологов установила, что каждую осень тигровые акулы в Мексиканском заливе разнообразят свое меню перелетными птицами, которые падают в воду.
Обновлено 22 мая в 03:40
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Армия и оружие

В российской армии появилось новое звание

Обновлено в 03:12
Политика

Владимир Путин вручил награды в Кремле

Президент Владимир Путин вручил государственные награды более 30 деятелям науки, образования, политики, спорта.
Обновлено вчера в 07:21
Армия и оружие

Россия изучает возможность создания электромагнитных ракет

Обновлено в 01:01
Общество

Воскресший Скрипаль вышел на связь

Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.
Обновлено вчера в 13:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное