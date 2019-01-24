Финансы

Международные резервы России за неделю снизились на $3 млрдREGNUM 09:10

Объём международных резервов России по состоянию 18 января составил $469,6 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. На 11 января международные резервы страны составляли $472,6 млрд.
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Международные резервы РФ «похудели» за неделю на $3 млрд

Росбалт10:11

Международные резервы России за неделю снизились на $3 млрд

REGNUM09:10

Международные резервы России снизились на $3 млрд

Газета.Ru08:18

ЦБ сообщил о снижении международных активов России

Известия08:47

Международные резервы России за неделю снизились до $469,6 млрд

ТАСС08:20

Международные резервы РФ сократились на $3 млрд

News.ru08:50

В 2018 году Нацбанк потратил $ 155 млн — на сколько уменьшились его резервы

Sputnik Кыргызстан22 января в 21:59
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 14:42, Ашберн
Происшествия

В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв

Обновлено в 13:11
Общество

Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы

Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В Нальчике неизвестные напали на экипаж ДПС

Нападение на экипаж ДПС, состоящий из трех человек, произошло в Нальчике, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по КБР.
Обновлено в 12:25
Футбол

«Монако» временно отстранил Анри от работы главным тренером

Футбольный клуб «Монако» принял решение временно отстранить главного тренера команды Тьерри Анри от его должности.
Обновлено в 14:14
Авто

«Автотор» начал выпуск новой модели седана KIA K900 в Калининграде

Российский автомобильный холдинг "Автотор" приступил к серийному производству новой модели седана KIA K900 на заводе в Калининграде, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 12:26
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию о деэскалации конфликта в Азовском море

ПАСЕ приняла резолюцию о деэскалации конфликта в Азовском море Захваченным в Керченском проливе украинским морякам нужно оказывать помощь в соответствии с Женевскими конвенциями, в том числе Конвенцией об обращении с военнопленными.
Обновлено в 12:43
Авто

Toyota подготовила юбилейную версию Land Cruiser 200

Компания Toyota отметит 60-летие внедорожника Land Cruiser на рынке США выпуском его специальной версии – Land Cruiser Heritage Edition.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник»

В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.
Обновлено в 04:42
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали «серебро» на ЧЕ в Минске

Третья российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые заменили на чемпионате Европы травмировавшихся Наталью Забияко и Александра Энберта, в произвольной программе набрали 120,03 балла и заняли итоговое пятое место (185,92).
Обновлено в 14:20
Политика

Путин провел переговоры с Мадуро на фоне кризиса в Венесуэле

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро на фоне политического кризиса в южноамериканской стране.
Обновлено в 11:46
Политика

На Украине пригрозили «вернуть» Кавказ и Кубань силой

Основатель неонацистского полка "Азов" и депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил в эфире телеканала ZIK, что Украине придется "вернуть" Кубань и Кавказ силой.
Обновлено в 12:38
Политика

Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Политика

Порошенко высмеяли за «заправленный в трусы» пиджак

Обновлено в 06:29
Происшествия

Поиски пропавшего самолета с Салой приостановлены после 15 часов работ

Твиттер полиции Гернси сообщил, что на сегодня поиски пропавшего самолета завершены.
Обновлено 22 января в 12:16
Транспорт

Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково

Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Авто

Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель

В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

Карлос Гон ушел с должности главы Renault

Обновлено в 02:08
Авто

Skoda назовет новый кроссовер Kamiq

Что интересно, чехи продолжают называть свои кроссоверы в одной и той же манере: начиная с «К» и заканчивая «Q». В частности, название Kamiq с языка интуитов (коренного населения северной части Канады и Гренландии) означает некий предмет, который настолько сильно подходит своему владельцу, что ощущается им, как вторая кожа.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Из Исторического музея пропала икона «Богоматерь Шуйская-Смоленская»

Икона "Богоматерь Шуйская-Смоленская" пропала из фондохранилища Государственного исторического музея, проводится проверка, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено в 04:07
Политика

На Украине Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы

Обновлено в 13:41
Космос

Ученые назвали причину появления жизни на Земле

Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС Швеции

Обновлено вчера в 23:27
Гаджеты

Vivo презентовала самый безрамочный смартфон

Китайский производитель Vivo презентовал смартфон с уникальным дизайном.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие

Инженер поделился подробностями о пулемете «Арматы»

Инженер рассказал, что к пулемету было разработано устройство дистанционной перезарядки, с помощью которого пулемет ставится на боевой взвод или перезаряжается в случае осечек.
Обновлено в 04:51
Экономика

Банк России запустит систему быстрых платежей 28 января

Директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина сообщила, что тестовый запуск системы быстрых платежей (СБП) запланирован на 28 января.
Обновлено в 06:24
Космос

У американцев на МКС отказал скафандр

Обновлено в 10:32
Происшествия

Недовольные соседи сломали пандус для ребенка-инвалида в Москве

Обновлено вчера в 17:56
Наука

В Китае клонированы пять идентичных макак

Ученые использовали фибробласты макаки-донора для клонирования пяти новых обезьян при помощи метода переноса ядра соматической клетки - так называемого "терапевтического клонирования".
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Алекс Салмонд отпущен после допроса

Бывший первый министр Шотландии, ведущий политической программы The Alex Salmond Show на канале RT Алекс Салмонд отпущен после допроса.
Обновлено в 10:08
Гаджеты

В Сети появились новые живые фото Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+

В Сети опубликовали новые живые фотографии флагманов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. Соответствующую информацию приводит iXBT.com.
Обновлено в 12:21
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