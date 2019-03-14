Финансы

Международные резервы России за неделю снизились на $3,5 млрдТАСС 09:09

Международные резервы РФ на 8 марта 2019 г. составили $479,3 млрд, что на $3,5 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
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Международные резервы России «похудели» на $3,5 млрд

Росбалт11:38

Международные резервы России потеряли 3,5 млрд долларов

Телеканал 360°10:40

Международные резервы России за неделю сократились на $3,5 млрд

REGNUM09:16

Международные резервы России снизились на 0,7% за неделю

RT на русском10:20

Международные резервы России за неделю снизились на $3,5 млрд

Rambler News Service09:14

Международные резервы России за неделю снизились на $3,5 млрд

ТАСС09:09

Международные резервы РФ за неделю снизились на $3,5 млрд

Финмаркет09:03
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Политика

Порошенко уволил главу внешней разведки

Президент Украины Петр Порошенко уволил главу внешней разведки государства Егора Божка. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на его сайт.
Обновлено в 11:31
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Власти Аргентины назвали причину гибели подлодки «Сан-Хуан»

Причиной гибели аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", которую искали в течение года, стал взрыв.
Обновлено в 11:25
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Матвиенко оценила мемы про законы о фейках и оскорблении власти

«Вчера только приняли законы сенатора Андрея Клишаса, а сегодня уже новые мемы: покритикуешь власть — подпадёшь под закон об оскорблении власти, похвалишь власть — подпадёшь под закон о фейковых новостях», — приводит её слова ТАСС.
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В Мытищах киллерами убит мужчина

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Представитель Началовой рассказала о состоянии лежащей в коме певицы

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«Авангард» выиграл первый матч серии плей-офф КХЛ у «Барыса»

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Глава СПЧ предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи.
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YouTube заблокировал канал Зеленского

Сервис YouTube заблокировал канала кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинские новости".
Обновлено в 12:34
Политика

Брилева исключили из Общественного совета при Минобороны

Телеведущего Сергея Брилева исключили из Общественного совета при Министерстве обороны России.
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Экономика

Reuters оценил вложения «Роснефти» в Венесуэлу в $9 млрд

«Роснефть» вложила около $9 млрд в проекты в Венесуэле начиная с 2010 года, однако пока так и не достигла уровня безубыточности, подсчитал Reuters на основе годовых отчетов компании и внутренних документов в период с 2012 по 2015 год.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Педофила‐опекуна задержали в Москве

Следственный комитет РФ завел уголовное дело в отношении мужчины, дважды оформлявшего опеку над мальчиками, в отношении которых совершал акты сексуального насилия.
Обновлено в 12:23
Происшествия

В Ингушетии на дороге перевернулась самоходная гаубица

В Ингушетии во время транспортировки военной техники перевернулась самоходная гаубица.
Обновлено в 11:33
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Директор Третьяковской галереи рассказала о выставке Ильи Репина

Обновлено 12 марта в 16:16
Армия и оружие

Самолеты ВКС РФ пролетели над нейтральными водами Черного моря

В министерстве пояснили, что военные летчики систематически выполняют полеты над нейтральными водами Черного и Каспийского морей, Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Чёрные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 отправили в Париж

Авиакомпания Ethiopian Airlines отправила чёрные ящики пассажирского самолёта Boeing 737 MAX 8, потерпевшего крушение в Эфиопии 10 марта, для расшифровки в Париж.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Северной Осетии депутат избил учительницу на глазах у детей

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Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии девочки-маугли

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что "девочка-маугли", найденная в захламленной квартире в Москве, выздоравливает.
Обновлено в 11:57
Политика

Трамп пригрозил ЕС пошлинами на «многие товары»

Президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами на многие европейские товары, если ЕС не будет вести с Вашингтоном переговоры о торговле, передает агентство Reuters.
Обновлено в 12:16
Экономика

Путину предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах

Возраст продажи крепкого алкоголя предлагается повысить до 21 года.
Обновлено в 12:12
Политика

Новыми россиянами хотят сделать до 10 млн мигрантов

Обновлено в 04:57
Политика

Французский политик назвал единственную опасность в Крыму

Президент Ассоциации Франко-российский диалог, экс-министр транспорта Франции, кандидат на выборы в Европарламент Тьерри Мариани пошутил, что единственная опасность в Крыму – палящее солнце летом.
Обновлено в 10:40
Политика

В Госдуме уверены, что диабет надо лечить похудением, а не инсулином

Член комитета Госдумы охраны здоровья Николай Герасименко пояснил решение отклонить законопроект о поддержке больных сахарных диабетов комментирую тем, что россиянам больными диабетом необходима диета, а не увеличение принимаемых фармацевтических препаратов.
Обновлено в 05:07
Политика

МИД Швеции прокомментировал ситуацию вокруг российского дипломата

МИД Швеции прокомментировал ситуацию вокруг одного из российских дипломатов, которого подозревают в шпионаже.
Обновлено в 09:42
Экономика

Госдума по поручению Володина разработает обращение к Медведеву

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин инициировал подготовку обращения к премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 10:30
Политика

Шведскую школьницу выдвинули на Нобелевскую премию мира

Обновлено в 05:12
Происшествия

Пешеходный мост обрушился в Мумбаи

По меньшей мере 23 человека получили травмы различной степени тяжести в результате обрушения пешеходного моста в четверг в индийском городе Мумбаи.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Босс мафиозного клана Гамбино застрелен в Нью-Йорке

Обновлено в 11:37
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Мстители: Финал»

Студия Marvel опубликовала новый трейлер к фильму "Мстители: Финал".
Обновлено в 09:11
Политика

Грудинин получит мандат Жореса Алфёрова в Госдуме

Президиум КПРФ принял решение передать мандат умершего депутата от фракции Жореса Алфёрова бывшему кандидату в президенты от партии Павлу Грудинину.
Обновлено в 09:50
Общество

Алексей Навальный показал огромный особняк экс-зампреда «Газпрома»

По данным Навального, семье Голубева принадлежит особняк на Рублевке площадью около 3 тыс. квадратных метров и стоимостью больше 3 млрд рублей.
Обновлено в 10:01
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