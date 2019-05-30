Финансы

Международные резервы России за неделю снизились на $1,9 млрдТАСС 09:10

Международные резервы РФ по состоянию на 24 мая 2019 года составили $492,2 млрд, что на $1,9 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Как отмечается в сообщении регулятора, резервы снизились на 0,4% "под преобладавшим воздействием отрицательной переоценки".
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Международные резервы России уменьшились за неделю почти на $2 млрд

Росбалт10:10

Международные резервы России за неделю снизились на $1,9 млрд

Rambler News Service09:32

Международные резервы РФ за неделю уменьшились на 1,9 млрд долларов

Банки.ру09:10

В Центробанке назвали объём международных резервов России

RT на русском09:18

Международные резервы России за неделю снизились на $1,9 млрд

ТАСС09:10

Международные резервы РФ снизились за неделю на 0,4%

News.ru09:30

Международные резервы снизились за неделю на $1,9 млрд

Финмаркет09:03
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Происшествия

Во Владивостоке в жилом доме сносят мансарду с людьми

Из Фрунзенского районного суда пришло постановление: жилую мансарду снести, поскольку ее признали самостроем.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Политика

Москва станет центром экспериментов с искусственным интеллектом

По словам Собянина, в Москве есть хорошие технологические заделы для внедрения искусственного интеллекта: сбор данных и центры их обработки, частоты для внедрения сетей пятого поколения (5G) и планы уже до конца года запустить четыре экспериментальные площадки, тестирование беспилотных автомобилей, распознавание речи роботами в колл-центрах.
Обновлено в 08:05
Технологии

Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей

Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
Обновлено в 05:59
Общество

Глава региона расскажет о стратегии развития Южного Урала

Обновлено в 03:48
Авто

Jaguar анонсировал цены на обновленный Jaguar XE для России

Российские дилеры Jaguar начали прием заказов на обновленный седан XE.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Аркадий Абрамович кардинально изменился внешне

Многие заметили, как сильно изменился наследник олигарха.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Наука

Установлен необходимый объём нагрузок для пожилых женщин

Обновлено в 01:14
Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Политика

Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Политика

Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорблении власти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает про консультации с Кремлем по поводу статьи за оскорблении власти.
Обновлено в 07:40
Футбол

Сергей Семак: «Что касается разговора про чемпионов по игре, то мы все показали в Краснодаре»

Поход на радио действительно стал апогеем: 2 часа беготни и переключений с одного формата на другой, с серьезного на шуточный, плюс Детское радио подразумевало отдельную интонацию.
Обновлено в 04:45
Футбол

Роберто Карлос не сможет помочь «Анжи»

"Анжи" выбыл из премьер-лиги, после чего не смог пройти лицензирование в ФНЛ. В лучшем случае клуб из Махачкалы сможет играть в ПФЛ.
Обновлено в 06:23
Футбол

Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»

По данным "Спорт-Экспресс", форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба попал в сферу интересов английского "Вулверхэмптона".
Обновлено в 08:29
Происшествия

Суд освободил Руслана Ванчугова из-под домашнего ареста

Обновлено в 10:02
Политика

Госдума обсудит средства сдерживания для авиадебоширов

Предполагалось, что Госдума обсудит законопроект в первом чтении 21 мая, однако у парламентариев не хватило времени на дискуссию.
Обновлено 27 мая в 17:07
Происшествия

Госдума ужесточила УК для пьяных водителей

Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
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В РПЦ назвали количество аварийных и разрушенных храмов в России

Обновлено в 09:49
Армия и оружие

Самолеты «Судного дня» Ил-80 и Ил-82 модернизируют

Опытно-конструкторские работы по модернизации российских самолетов Ил-80 и Ил-82 завершены, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 09:49
Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом

Обновлено в 08:58
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Спорт

Обидчик Друзя назвал его покаяние неискренним

Искренним Бер покаяние не считает.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочери Сергея Лазарева

Обновлено в 09:28
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»

Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

«Мемориал» признал активиста «Голоса» Романа Удота политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» признал активиста движения «Голос» Романа Удота политическим заключенным.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Шойгу приветствовал участие японского оркестра в «Спасской башне»

Министр обороны Сергей Шойгу приветствовал решение японского Центрального оркестра Сухопутных войск Сил самообороны принять участие в фестивале «Спасская башня».
Обновлено в 08:40
Общество

IKEA оформила гостиные в стиле «Симпсонов» и «Друзей»

В ходе рекламной кампании для ОАЭ компания IKEA воссоздала знаменитые комнаты из «Симпсонов», «Очень странных дел» и «Друзей».
Обновлено в 07:36
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