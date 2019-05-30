Финансы
Международные резервы России за неделю снизились на $1,9 млрдТАСС 09:10
Международные резервы РФ по состоянию на 24 мая 2019 года составили $492,2 млрд, что на $1,9 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Как отмечается в сообщении регулятора, резервы снизились на 0,4% "под преобладавшим воздействием отрицательной переоценки".
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Происшествия
Во Владивостоке в жилом доме сносят мансарду с людьми
Из Фрунзенского районного суда пришло постановление: жилую мансарду снести, поскольку ее признали самостроем.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Политика
Москва станет центром экспериментов с искусственным интеллектом
По словам Собянина, в Москве есть хорошие технологические заделы для внедрения искусственного интеллекта: сбор данных и центры их обработки, частоты для внедрения сетей пятого поколения (5G) и планы уже до конца года запустить четыре экспериментальные площадки, тестирование беспилотных автомобилей, распознавание речи роботами в колл-центрах.
Обновлено в 08:05
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
Обновлено в 05:59
Общество
Глава региона расскажет о стратегии развития Южного Урала
Обновлено в 03:48
Авто
Jaguar анонсировал цены на обновленный Jaguar XE для России
Российские дилеры Jaguar начали прием заказов на обновленный седан XE.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Аркадий Абрамович кардинально изменился внешне
Многие заметили, как сильно изменился наследник олигарха.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Наука
Установлен необходимый объём нагрузок для пожилых женщин
Обновлено в 01:14
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Политика
Песков не знает про обсуждение Кремлем статьи за оскорблении власти
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает про консультации с Кремлем по поводу статьи за оскорблении власти.
Обновлено в 07:40
Футбол
Сергей Семак: «Что касается разговора про чемпионов по игре, то мы все показали в Краснодаре»
Поход на радио действительно стал апогеем: 2 часа беготни и переключений с одного формата на другой, с серьезного на шуточный, плюс Детское радио подразумевало отдельную интонацию.
Обновлено в 04:45
Футбол
Роберто Карлос не сможет помочь «Анжи»
"Анжи" выбыл из премьер-лиги, после чего не смог пройти лицензирование в ФНЛ. В лучшем случае клуб из Махачкалы сможет играть в ПФЛ.
Обновлено в 06:23
Футбол
Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»
По данным "Спорт-Экспресс", форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба попал в сферу интересов английского "Вулверхэмптона".
Обновлено в 08:29
Происшествия
Суд освободил Руслана Ванчугова из-под домашнего ареста
Обновлено в 10:02
Политика
Госдума обсудит средства сдерживания для авиадебоширов
Предполагалось, что Госдума обсудит законопроект в первом чтении 21 мая, однако у парламентариев не хватило времени на дискуссию.
Обновлено 27 мая в 17:07
Происшествия
Госдума ужесточила УК для пьяных водителей
Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Самолеты «Судного дня» Ил-80 и Ил-82 модернизируют
Опытно-конструкторские работы по модернизации российских самолетов Ил-80 и Ил-82 завершены, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 09:49
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом
Обновлено в 08:58
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Спорт
Обидчик Друзя назвал его покаяние неискренним
Искренним Бер покаяние не считает.
Обновлено в 09:52
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»
Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
«Мемориал» признал активиста «Голоса» Романа Удота политзаключенным
Правозащитный центр «Мемориал» признал активиста движения «Голос» Романа Удота политическим заключенным.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Шойгу приветствовал участие японского оркестра в «Спасской башне»
Министр обороны Сергей Шойгу приветствовал решение японского Центрального оркестра Сухопутных войск Сил самообороны принять участие в фестивале «Спасская башня».
Обновлено в 08:40
Общество
IKEA оформила гостиные в стиле «Симпсонов» и «Друзей»
В ходе рекламной кампании для ОАЭ компания IKEA воссоздала знаменитые комнаты из «Симпсонов», «Очень странных дел» и «Друзей».
Обновлено в 07:36