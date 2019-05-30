Финансы

Международные резервы России за неделю снизились на $1,9 млрдТАСС 09:10

Международные резервы РФ по состоянию на 24 мая 2019 года составили $492,2 млрд, что на $1,9 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Как отмечается в сообщении регулятора, резервы снизились на 0,4% "под преобладавшим воздействием отрицательной переоценки".
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Международные резервы России уменьшились за неделю почти на $2 млрд

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Международные резервы РФ за неделю сократились на $1,9 млрд

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Международные резервы России за неделю снизились на $1,9 млрд

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Международные резервы РФ снизились за неделю на 0,4%

News.ru09:30

Международные резервы снизились за неделю на $1,9 млрд

Финмаркет09:03
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Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа

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В сети появился дебютный трейлер фильма «Щегол» с Энселем Элгортом, Сарой Полсон, Николь Кидман, Финном Вулфардом и другими.
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Размер мозга и фертильность у млекопитающих связали с видом воспитания

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Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ

В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
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Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
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Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
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Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых

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Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
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На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
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Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
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Первый канал отказался возвращать Друзя в эфир

Александр Друзь не вернется в эфир Первого канала. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил источник на телевидении.
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Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
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