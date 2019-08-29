Финансы
REGNUMМеждународные резервы России за неделю сократились на $0,7 млрд
На 16 августа международные резервы страны составляли $528,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $0,7 млрд, или на 0,1%.
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Происшествия
Минздрав: возросло число пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье
Ранее сообщалось о том, что в больницу после ДТП были доставлены 17 человек, отпущены после осмотра врачами 14 из них.
REGNUM 03:45
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Происшествия
Немецкие СМИ сообщили о смерти двоих пострадавших от взрыва в Неноксе
Как передает портал NEWSru.com со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel, двое пострадавших в результате взрыва на военном испытательном полигоне под Северодвинском погибли от последствий острой лучевой болезни.
Собеседник 09:16
Общество
В Екатеринбурге массово уволились педагоги
В Екатеринбурге одна из гимназий потеряла сразу десять педагогов.
REGNUM 06:47
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости 08:40
Здоровье
Главврачей нижнетагильских больниц отстранили от работы
Главврачей нижнетагильских больниц отстранили от работы.
Твой Континент 03:37
Общество
Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Автоспорт
Эрикссона вызвали на Гран-при Бельгии из-за проблем Райкконена с ногой
Стала известна причина, по которой резервный гонщик «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон был срочно вызван на Гран-при Бельгии Формулы-1.
Чемпионат 07:51
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Происшествия
Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов
Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.
Известия 01:49
Политика
Грузия захотела экономической свободы от России
Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
Lenta.ru 09:44
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Технологии
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия вчера в 09:14
Политика
Раскрыты планы Порошенко по подготовке переворота
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД, чтобы предотвратить государственный переворот, который готовит экс-президент Петр Порошенко.
Lenta.ru 07:49
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода
По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
РИА Новости 09:21
Армия и оружие
На МАКС-2019 показали уникальный истребитель Су-47
На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 выставили перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут».
Аргументы и Факты 27 августа в 14:02
Происшествия
Яшина арестовали на 10 суток пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Авто
Porsche представила обновлённый Porsche Macan Turbo
Немецкая компания Porsche представила обновленный кроссовер Porsche Macan Turbo 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 22:57
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Происшествия
Открытая форма туберкулеза выявлена у повара детсада в Петербурге
Родители воспитанников детского сада № 11 на севере Петербурга всерьез опасаются за здоровье своих детей — в четверг, 29 августа, выяснилось, что приготовлением еды в учреждении занималась сотрудница с открытой формой туберкулеза.
Пятый канал 10:07
Политика
На Украине открыли дело о запрете Луценко на выезд из страны
Ранее генпрокурор написал заявление об уходе с поста Суд Киева открыл дело о запрете на выезд из страны генеральному прокурору Юрию Луценко, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 09:35
Футбол
СМИ сообщили о переходе лучшего молодого футболиста Москвы в «Зенит»
В прошлом году Щетинина признали лучшим молодым футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения.
РБК 09:59
Политика
Левада-центр оценил уровень одобрения работы Путина
Как показал опрос, работу Госдумы положительно оценивают 37% россиян, 60% выразили недовольство деятельностью нижней палаты парламента.
РБК 07:31
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Политика
Медведчук заявил об отсутствии решения по обмену Сенцова
Глава политсовета партии Украина "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Москва и Киев еще не назначили окончательной даты обмена заключенными, в том числе нет решения относительно осужденного за терроризм Олега Сенцова.
Газета.Ru 04:38