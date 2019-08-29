Финансы
ТАССМеждународные резервы России за неделю снизились на $0,7 млрд
Международные резервы РФ на 23 августа 2019 года составили $527,7 млрд, что на $0,7 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
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Футбол
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал 14:59
Экономика
Объем теневой экономики в России составил более 12% ВВП
Объем ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) составил 12,7% ВВП в 2017 году, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Коммерсантъ 02:03
Футбол
«Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Браги»
Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой» завершился победой португальского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
РБК 15:20
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Космос
В космическом центре Ирана взорвалась ракета
Газета.Ru 19:46
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 09:54
Наука
Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор
Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.
N+1 вчера в 14:09
Происшествия
Скворцова сообщила о состоянии врачей из Северодвинска
Московский Комсомолец 12:30
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе
По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.
Газета.Ru 18:45
Общество
Названа опасность злоупотребления кофе
Злоупотребление кофе может быть опасным, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью «Вечерней Москве».
Lenta.ru 20:16
Происшествия
В США заснувшая в машине женщина проспала ее угон
В США полиция Нью-Джерси заявила, что угонщик, вероятно, высадил заснувшую 80-летнюю женщину из припаркованной машины перед тем, как украл транспортное средство.
Газета.Ru 19:04
Политика
Минюст США обвинил экс-главу ФБР в нарушении правил ведомства
Бывший руководитель ФБР Джеймс Коми нарушил правила ведомства, разгласив служебную информацию, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на доклад генерального инспектора минюста США.
Интерфакс 15:40
Гаджеты
Apple представит новый iPhone 10 сентября
Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.
Коммерсантъ 13:51
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Финансы
Просрочка по кредитам россиян подбирается к кризисному уровню - исследование
Уровень возникновения просроченной задолженности по кредитам россиян вырос до 1,6-1,7%, что сопоставимо с показателями предкризисных месяцев 2014 года, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ 20:20
Футбол
«Рейнджерс» Джеррарда обыграл «Легию» и вышел в групповой турнир ЛЕ
Команда Стивена Джеррарда вышла в групповой турнир еврокубков (общий счет — 1:0).
Спорт-Экспресс 16:48
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия 18:28
Политика
Валенса осудил Польшу за отказ пригласить Путина на годовщину ВОВ
Валенса заявил о том, что отказываясь приглашать Россию на мероприятия, Польша усугубляет и без того плохие отношения.
RuNews24.ru 15:36
Технологии
Целую серию пассажирских электрических речных судов разработали в России
Российская компания "НПК Морсвязьавтоматика" разработала целую линейку пассажиров судов на электротяге, в том числе, скоростных, рассказал РИА Новости директор предприятия Андриан Правдин.
ПРАЙМ 20:20
Театры
В Пермском театре оперы и балета назначен генеральный директор
Исполнительный директор Пермской оперы Андрей Борисов назначен гендиректором театра.
Рифей-Пермь 15:00
Экономика
США изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая
Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Известия 16:52
Политика
Лукашенко подарил Трампу кортик
Известия 15:57
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Наука
Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском 17:44