Финансы

ТАССТАССМеждународные резервы России за неделю снизились на $0,7 млрд

Международные резервы РФ на 23 августа 2019 года составили $527,7 млрд, что на $0,7 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
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У России сократились международные резервы

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Международные резервы РФ с 16 по 23 августа сократились на $700 млн

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Международные резервы России снизились на $700 млн

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ЦБ заявляет о сокращении международных резервов России

Национальная служба новостей09:56

В ЦБ заявили о сокращении международных резервов России

RT на русском09:18

Международные резервы России за неделю снизились на $0,7 млрд

ТАСС09:10

Международные резервы России упали за семь дней на 0,7 миллиарда долларов

Петербургский дневник10:40
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Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
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Объем теневой экономики в России составил более 12% ВВП

Объем ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) составил 12,7% ВВП в 2017 году, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Коммерсантъ 02:03
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«Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Браги»

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой» завершился победой португальского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
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Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ 17:24
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В космическом центре Ирана взорвалась ракета

Газета.Ru 19:46
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Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»

Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 09:54
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Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор

Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.
N+1 вчера в 14:09
Происшествия

Скворцова сообщила о состоянии врачей из Северодвинска

Московский Комсомолец 12:30
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Армия и оружие

Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе

По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.
Газета.Ru 18:45
Общество

Названа опасность злоупотребления кофе

Злоупотребление кофе может быть опасным, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью «Вечерней Москве».
Lenta.ru 20:16
Происшествия

В США заснувшая в машине женщина проспала ее угон

В США полиция Нью-Джерси заявила, что угонщик, вероятно, высадил заснувшую 80-летнюю женщину из припаркованной машины перед тем, как украл транспортное средство.
Газета.Ru 19:04
Политика

Минюст США обвинил экс-главу ФБР в нарушении правил ведомства

Бывший руководитель ФБР Джеймс Коми нарушил правила ведомства, разгласив служебную информацию, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на доклад генерального инспектора минюста США.
Интерфакс 15:40
Гаджеты

Apple представит новый iPhone 10 сентября

Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.
Коммерсантъ 13:51
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Финансы

Просрочка по кредитам россиян подбирается к кризисному уровню - исследование

Уровень возникновения просроченной задолженности по кредитам россиян вырос до 1,6-1,7%, что сопоставимо с показателями предкризисных месяцев 2014 года, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ 20:20
Футбол

«Рейнджерс» Джеррарда обыграл «Легию» и вышел в групповой турнир ЛЕ

Команда Стивена Джеррарда вышла в групповой турнир еврокубков (общий счет — 1:0).
Спорт-Экспресс 16:48
Политика

Южная Осетия дала Грузии день, чтобы убрать блокпост на границе

РИА Новости 13:57
Футбол

У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь

Lenta.ru 16:56
Политика

Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан

Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Политика

Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия 18:28
Политика

Валенса осудил Польшу за отказ пригласить Путина на годовщину ВОВ

Валенса заявил о том, что отказываясь приглашать Россию на мероприятия, Польша усугубляет и без того плохие отношения.
RuNews24.ru 15:36
Технологии

Целую серию пассажирских электрических речных судов разработали в России

Российская компания "НПК Морсвязьавтоматика" разработала целую линейку пассажиров судов на электротяге, в том числе, скоростных, рассказал РИА Новости директор предприятия Андриан Правдин.
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В Пермском театре оперы и балета назначен генеральный директор

Исполнительный директор Пермской оперы Андрей Борисов назначен гендиректором театра.
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Экономика

США изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая

Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Известия 16:52
Политика

Лукашенко подарил Трампу кортик

Известия 15:57
Кино

Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль

Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Космос

Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship

РИА Новости 01:12
Наука

Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе

Ugpressa.ru вчера в 14:51
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Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе

Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
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