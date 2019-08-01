Финансы

Международные резервы России за неделю снизились на $0,4 млрдТАСС вчера в 09:19

Международные резервы РФ на 26 июля 2019 года составили $519,9 млрд, что на $0,4 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщает Банк России. Объем международных резервов уже восьмую неделю подряд превышает установленный ЦБ целевой уровень в $500 млрд.
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Золотовалютные резервы России за неделю снизились на $0,4 млрд

Московский Комсомолецвчера в 21:00

Международные резервы России «похудели» почти на полмиллиарда

Росбалтвчера в 10:45

Международные резервы РФ за неделю снизились на $0,4 млрд

ПРАЙМвчера в 09:05

Международные резервы России за неделю снизились на $0,4 млрд

ТАССвчера в 09:19

Международные резервы России за неделю сократились на $0,4 млрд

REGNUMвчера в 09:16

Международные резервы России прервали рост

Rambler News Serviceвчера в 09:15

Рост международных резервов России прервался

News.ruвчера в 09:59
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Технологии

В сети обнаружены данные 3,7 млн клиентов Sephora

Эксперты Threat Intelligence Group-IB обнаружили крупную утечку данных сети парфюмерно-косметических магазинов Sephora, сообщает The Straits Times, ведущая деловая газета Сингапура.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров

Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

Православные отмечают Ильин день

Обновлено вчера в 18:00
Политика

Кондолиза Райс призвала Украину жить в мире с Россией

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Украину жить в мире со своим российским соседом.
Обновлено в 01:26
Политика

Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей

В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Обновлено в 00:33
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке.
Обновлено вчера в 15:10
Интернет

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика

Медведев прилетел на курильский остров Итуруп

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на курильский остров Итуруп. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

Замминистра обороны заявил о способах потушить лесные пожары в Сибири

Обновлено 31 июля в 23:46
Космос

Из центра Млечного Пути вылетела звезда с чудовищной скоростью

Звезда S5-HVS1 несётся с чудовищной скоростью около 1700 километров в секунду, что в шестьдесят раз быстрее, чем скорость вращения нашей планеты вокруг Солнца.
Обновлено в 00:45
Происшествия

В Бангкоке произошло семь взрывов

В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика

Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде

Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

В Омской области молодой водитель погиб, опрокинувшись с моста

Обновлено в 00:51
Кино

Вышел первый трейлер военной драмы «1917» Сэма Мендеса

Обновлено вчера в 12:37
Энергетика

Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем

Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Здоровье

Владислав Иноземцев об искаженной реальности в здравоохранении

Относительно недавно в публичное пространство выплеснулось сразу несколько массивов данных, заставляющих усомниться в правдивости радостных отчетов чиновников об успехах отечественного здравоохранения.
Обновлено в 01:12
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников

Обновлено вчера в 12:19
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено вчера в 09:38
Футбол

Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»

Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Политика

Выход США из договора РСМД заставил Горбачёва говорить о потере надежд

Хаос наступит в мировой политике из-за разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности американцами, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачёв.
Обновлено вчера в 20:11
Авто

Названы топ-10 моделей, зарегистрированных на юрлица

По состоянию на 1 января 2019 года на юридических лиц в России было зарегистрировано 1,74 млн легковых автомобилей, что составляет около 4% от всего автопарка страны.
Обновлено вчера в 09:08
Хоккей

Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено вчера в 09:46
Общество

В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров

Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено вчера в 07:41
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено 31 июля в 22:00
Энергетика

Венесуэла потеряла 17,5% экспорта нефти за месяц

Падение объёмов экспорта нефти в Венесуэле в июле составило 17,5%, сообщает Reuters. Госкомпания PDVSA объяснила это потерей рынков сбыта.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

Следком отказался возбуждать дело против отца сестер Хачатурян

Обновлено вчера в 16:33
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