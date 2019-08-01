Финансы
Международные резервы России за неделю уменьшились на $0,4 млрдМосковский Комсомолец 10:09
Международные резервы России на 26 июля текущего года уменьшились за неделю на $0,4 млрд или на 0,1% и составили $519,9 млрд, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Таджикистана
Обновлено в 09:33
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Интернет
В «Одноклассниках» появилась маска к юбилею ВДНХ
Обновлено в 08:41
Политика
Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ
Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Футбол
«Борнмут» приобрел у «Брюгге» голландского нападающего Данджуму
Форвард Арно Данджума перешел в "Борнмут", сообщает офицальный сайт клуба.
Обновлено в 07:26
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Технологии
Когда состоится запуск платформы Bakkt. Не знает даже глава ICE
Платформа Bakkt для институциональных инвесторов будет запущена в ближайшее время, заявил глава оператора Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) Джеффри Спречер.
Обновлено в 09:56
Политика
Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири
"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль пьяного инспектора ГИБДД
Обновлено вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разбила мужу нос
Напомним, что помимо разбитого носа пострадала и сама Диана во время катания на скутере.
Обновлено в 04:23
Общество
Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.
Обновлено в 09:18
Политика
Коболев назвал дату переговоров с Россией и ЕС по газу
Ранее возобновление переговоров с РФ по транзиту газа анонсировал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 08:23
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Спорт
20 российских легкоатлетов отобрались на чемпионат мира в Дохе
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) назвала спортсменов, которые уже точно отправятся на чемпионат мира в Доху.
Обновлено в 09:56
Экономика
На сайте ФНС опубликованы открытые данные за 2018 год
Использовать вышеуказанную информацию организация может для проверки надежности и добросовестности своих контрагентов.
Обновлено в 09:48
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза
Обновлено в 08:53
Космос
Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутником Amos-17
Обновлено в 07:48
Здоровье
ВИЧ-инфицированным не помогают аукционы
Пациенты просят премьера скорректировать цены на препарат ламивудин В середине июля в третий раз были объявлены несостоявшимися аукционы на закупку одного из основных препаратов для ВИЧ-инфицированных — ламивудина.
Обновлено вчера в 18:22
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Кино
HBO выпустит сериал о древнегреческой колдунье Цирцее
Американский телеканал HBO выпустит сериал, основанный на древнегреческой мифологии.
Обновлено в 03:00
Хоккей
Овечкин заявил, что может завершить карьеру в 2021 году
Обновлено в 08:51
Политика
Порошенко рассказал о написании Минских соглашений вместе с Меркель
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что он был соавтором текста Минских соглашений. Об этом он рассказал "Украинской Правде".
Обновлено в 07:21
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Авто
В России выросли продажи электрокаров с пробегом
По сообщению аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по июнь нынешнего года в России было продано 1 395 электромобилей с пробегом, что на 56% больше, чем за аналогичный период 2018 года (896 шт.).
Обновлено в 07:12
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Происшествия
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Футбол
Шюррле провел первую тренировку в составе «Спартака»
Обновлено в 09:04