Финансы

Международные резервы России за неделю снизились на $0,4 млрдФинмаркет 09:21

На предыдущей неделе резервы увеличились на $0,6 млрд. Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.
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Золотовалютные резервы России за неделю снизились на $0,4 млрд

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Международные резервы России «похудели» почти на полмиллиарда

Росбалт10:45

Рост международных резервов России прервался

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Международные резервы России за неделю снизились на $0,4 млрд

ТАСС09:19

Международные резервы России за неделю сократились на $0,4 млрд

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Международные резервы России прервали рост

Rambler News Service09:15

Международные резервы РФ за неделю снизились на $0,4 млрд

ПРАЙМ09:05
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:17, Ашберн
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В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
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Горбачев рассказал, чем грозит прекращение действия ДРСМД

Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».
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Общество

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Судебные приставы планируют активнее применять камеры видеонаблюдения в городах для поиска должников.
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Асмус рассказала, как справляется с последствиями переедания

Как рассказала звезда в Instagram, она не слишком любит сладкое, зато просто обожает мясо.
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Общество

Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа

Обновлено в 14:48
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Автомобиль дорожной службы попал в аварию на Кутузовском проспекте

Пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции подтвердила факт аварии на Кутузовском проспекте в Москве с участием автомобиля дорожной службы.
Обновлено в 19:17
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Укушенная Волочкова закричала прямо во время съемки

Анастасия Волочкова нырнула в море. Однако там скандально известную балерину подстерегло нечто. Анастасия Волочкова на заслуженном отдыхе.
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Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Погибшая на Урале семья манси возвращалась из больницы

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«Пюник» Тарханова пробился в третий квалификационный раунд ЛЕ

Армянский клуб «Пюник», главным тренером которого является российский специалист Александр Тарханов, сыграл вничью с чешским клубом «Яблонец» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
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Актёра «Современника» задержали в столице за ношение формы ГИБДД

Обновлено в 04:54
Происшествия

В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских

В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
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ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
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Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей

Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей).
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Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Обновлено в 08:51
Политика

В США назвали условия вывода тысяч военных из Афганистана

Если удастся договориться, то число военнослужащих США в Афганистане будет сокращено с 14 тыс. человек до 8 − 9 тыс. Это почти столько же, сколько было при вступлении Дональда Трампа в должность президента в 2016 году.
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Создатели телескопа сообщают, что после того, как он будет введён в строй, то сможет обеспечить в 10 раз более чёткое изображение в сравнении с Хабблом.
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Происшествия

Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников

Двое сторонников запрещенной в России террористической организации "ИГ", схваченные накануне в Татарстане, готовили захват заложников и отравление сотрудников полиции и ФСБ.
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Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта.
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Космос

Ученые: есть ли сообщения инопланетян в нашей ДНК

Если инопланетяне оставили после себя какое-то скрытое, но дешифруемое доказательство своего существования, чтобы проверить наш интеллект и уровень научного прогресса, они могли бы оставить его в клетках нашего тела, в ДНК, окончательном строительном блоке жизни на Земле.
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Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата

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Адвокат рассказал об отказе СК заводить дело на отца сестер Хачатурян

Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.
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