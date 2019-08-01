Финансы
Международные резервы России за неделю снизились на $0,4 млрдФинмаркет 09:21
На предыдущей неделе резервы увеличились на $0,6 млрд. Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:17, Ашберн
Футбол
Агент Мака сообщил о возможном уходе словака в случае прихода Малкома
Агент Юрай Венглош, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Роберта Мака, рассказал, что футболист может покинуть питерский клуб в случае перехода Малкома.
Обновлено в 18:25
Футбол
«Арсенал» вновь проиграл «Нефтчи» и завершил выступление в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" на выезде крупно проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 14:57
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Армия и оружие
США закупили вооружений на два триллиона долларов
Обновлено в 21:06
Происшествия
Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено
В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
Обновлено в 19:34
Политика
Горбачев рассказал, чем грозит прекращение действия ДРСМД
Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».
Обновлено в 20:49
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Обновлено в 11:41
Общество
ФССП начнет искать должников по всей России с помощью камер
Судебные приставы планируют активнее применять камеры видеонаблюдения в городах для поиска должников.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Асмус рассказала, как справляется с последствиями переедания
Как рассказала звезда в Instagram, она не слишком любит сладкое, зато просто обожает мясо.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Автомобиль дорожной службы попал в аварию на Кутузовском проспекте
Пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции подтвердила факт аварии на Кутузовском проспекте в Москве с участием автомобиля дорожной службы.
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес
Укушенная Волочкова закричала прямо во время съемки
Анастасия Волочкова нырнула в море. Однако там скандально известную балерину подстерегло нечто. Анастасия Волочкова на заслуженном отдыхе.
Обновлено в 14:31
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Погибшая на Урале семья манси возвращалась из больницы
Обновлено в 15:03
Футбол
«Пюник» Тарханова пробился в третий квалификационный раунд ЛЕ
Армянский клуб «Пюник», главным тренером которого является российский специалист Александр Тарханов, сыграл вничью с чешским клубом «Яблонец» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:11
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено в 15:42
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Авто
Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей
Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей).
Обновлено в 11:36
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Обновлено в 08:51
Политика
В США назвали условия вывода тысяч военных из Афганистана
Если удастся договориться, то число военнослужащих США в Афганистане будет сокращено с 14 тыс. человек до 8 − 9 тыс. Это почти столько же, сколько было при вступлении Дональда Трампа в должность президента в 2016 году.
Обновлено в 21:13
Авто
Skoda анонсировала выпуск двух моделей в версии Monte Carlo
Обновлено в 08:38
Наука
Крупнейший в мире телескоп закончат к 2027 году
Создатели телескопа сообщают, что после того, как он будет введён в строй, то сможет обеспечить в 10 раз более чёткое изображение в сравнении с Хабблом.
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия
Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников
Двое сторонников запрещенной в России террористической организации "ИГ", схваченные накануне в Татарстане, готовили захват заложников и отравление сотрудников полиции и ФСБ.
Обновлено в 12:19
Политика
«Северный поток-2» отреагировал на возможные санкции США
Инициатива сената США ввести санкции против строительства трубопровода «Северный поток-2» пока никак не повлияла на реализацию проекта.
Обновлено в 08:08
Космос
Ученые: есть ли сообщения инопланетян в нашей ДНК
Если инопланетяне оставили после себя какое-то скрытое, но дешифруемое доказательство своего существования, чтобы проверить наш интеллект и уровень научного прогресса, они могли бы оставить его в клетках нашего тела, в ДНК, окончательном строительном блоке жизни на Земле.
Обновлено в 08:07
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
Адвокат рассказал об отказе СК заводить дело на отца сестер Хачатурян
Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.
Обновлено в 18:29