Финансы
Международные резервы России за июнь выросли на 4,7%ТАСС 09:10
Международные резервы РФ на 1 июля 2019 года составили $518,36 млрд, что на 4,7% (или на $23,1 млрд) выше уровня на 1 июня, сообщает Банк России.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:41, Вашингтон
Происшествия
Сотрудница «Почты России» на Урале похитила 21 тыс. лотерейных билетов
В суд Екатеринбурга направили уголовное дело против экс-главы отдела продаж отделения «Почты России», обвиняемой в присвоении лотерейных билетов на 2,1 млн руб. для получения по ним выигрышей.
Обновлено в 09:54
Политика
Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы
В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Транспорт
Два первых Московских центральных диаметра запустят в ноябре
Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) состоится в ноябре 2019 года.
Обновлено в 09:00
Общество
Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях
Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.
Обновлено в 09:09
Футбол
Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьян
Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun.
Обновлено в 07:59
Авто
Продажи обновлённого Skoda Superb начнутся в России в сентябре
В дилерских центрах компании обновленная версия появится до конца сентября.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Экономика
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Спорт
Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016
Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал на допросе рассказал, что при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года было куплено несколько голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК), в том числе россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубки.
Обновлено в 02:44
Общество
Британец выловил рекордного 105-килограммового сиамского карпа
В Таиланде британский рыбак Джон Харви выловил самого большого в мире сиамского карпа, или гигантского усача.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
ВСУ разбирают фортификации у Станицы Луганской
Украинские вооруженные формирования начали разбирать фортификационные сооружения в районе Станицы Луганской.
Обновлено в 05:06
Экономика
Сбербанк завершит продажу турецкой «дочки» в течение месяца
Сбербанк планирует закрыть сделку по продаже турецкого Denizbank в течение месяца, сообщил через пресс-службу первый зампред правления кредитной организации Лев Хасис.
Обновлено в 08:20
Экономика
Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов
Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.
Обновлено в 10:55
Авто
«АвтоВАЗ» вновь запустил конвейер
Обновлено в 00:10
Политика
Зеленский назначил нового главу Донецкой области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке
Обновлено в 11:23
Наука
Игнорировать соблазны сложнее в условиях многозадачности
До сих пор исследователи не знали, является ли неспособность людей игнорировать сигналы вознаграждения неконтролируемой или подчиняющейся сознанию.
Обновлено в 09:54
Политика
Берлускони рассказал о частной встрече с Путиным
Обновлено в 06:10
Футбол
Зе Луиш назвал переход в «Порту» исполнением мечты
Бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш заявил, что счастлив благодаря своему переходу в «Порту».
Обновлено в 10:57
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Космос
Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»
Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено в 09:30
Общество
«Укрэнерго» заявило о риске потери управления энергосистемой страны
Удовлетворение иска украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) против «Укрэнерго» поставит под угрозу управление всей энергосистемой страны.
Обновлено в 09:44
Политика
Генпрокуратура Украины попросила суд арестовать имущество Ющенко
Генпрокуратура Украины обратилась в суд с ходатайством на арест имущества бывшего президента страны Виктора Ющенко.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
Адель устраивает сюрприз для Дженнифер Лоуренс
В список гостей уже вошли Ким Кардашьян и ее мать Крис Дженнер, но все участники должны будут подписать специальное соглашение о запрете распространения информации в социальных сетях, а также фото и видеосъемке, поскольку Адель не хочет испортить сюрприз, который готовит подруге.
Обновлено в 05:13
Политика
Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Политика
В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне
В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Политика
Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию
Обновлено вчера в 22:55