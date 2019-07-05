Финансы

Международные резервы России за июнь выросли на 4,7%ТАСС 09:10

Международные резервы РФ на 1 июля 2019 года составили $518,36 млрд, что на 4,7% (или на $23,1 млрд) выше уровня на 1 июня, сообщает Банк России.
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Международные резервы РФ выросли рекордным темпом

Вести.Финанс10:28

Международные резервы России за июнь выросли на 4,7%

ТАСС09:10

Международные резервы России в июне выросли на $23 млрд

Rambler News Service09:51

Международные резервы РФ в июне выросли на 4,7%

Финмаркет09:39

Международные резервы РФ выросли в июне на 23,1 млрд долларов, за полгода — на 49,9 млрд

Банки.ру10:22

Международные резервы РФ в июне выросли на 4,7%

ПРАЙМ09:07

Международные резервы России выросли за неделю на 1,4%

News.ruвчера в 09:31
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:41, Вашингтон
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Два первых Московских центральных диаметра запустят в ноябре

Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) состоится в ноябре 2019 года.
Обновлено в 09:00
Общество

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Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.
Обновлено в 09:09
Происшествия

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В дилерских центрах компании обновленная версия появится до конца сентября.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Спорт

Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016

Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал на допросе рассказал, что при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года было куплено несколько голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК), в том числе россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубки.
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Британец выловил рекордного 105-килограммового сиамского карпа

В Таиланде британский рыбак Джон Харви выловил самого большого в мире сиамского карпа, или гигантского усача.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие

ВСУ разбирают фортификации у Станицы Луганской

Украинские вооруженные формирования начали разбирать фортификационные сооружения в районе Станицы Луганской.
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Экономика

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Сбербанк планирует закрыть сделку по продаже турецкого Denizbank в течение месяца, сообщил через пресс-службу первый зампред правления кредитной организации Лев Хасис.
Обновлено в 08:20
Экономика

Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.
Обновлено в 10:55
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«АвтоВАЗ» вновь запустил конвейер

Обновлено в 00:10
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Зеленский назначил нового главу Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.
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В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке

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Игнорировать соблазны сложнее в условиях многозадачности

До сих пор исследователи не знали, является ли неспособность людей игнорировать сигналы вознаграждения неконтролируемой или подчиняющейся сознанию.
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Политика

Берлускони рассказал о частной встрече с Путиным

Обновлено в 06:10
Футбол

Зе Луиш назвал переход в «Порту» исполнением мечты

Бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш заявил, что счастлив благодаря своему переходу в «Порту».
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В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»

Обновлено в 03:10
Космос

Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»

Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
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«Укрэнерго» заявило о риске потери управления энергосистемой страны

Удовлетворение иска украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) против «Укрэнерго» поставит под угрозу управление всей энергосистемой страны.
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Политика

Генпрокуратура Украины попросила суд арестовать имущество Ющенко

Генпрокуратура Украины обратилась в суд с ходатайством на арест имущества бывшего президента страны Виктора Ющенко.
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Адель устраивает сюрприз для Дженнифер Лоуренс

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Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
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Политика

В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне

В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
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Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию

Обновлено вчера в 22:55
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