Финансы
Международные резервы России за июнь выросли на 4,7%ТАСС 09:10
Международные резервы РФ на 1 июля 2019 года составили $518,36 млрд, что на 4,7% (или на $23,1 млрд) выше уровня на 1 июня, сообщает Банк России.
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Авто
Кроссовер BMW X7 превратили в пикап
Обновлено в 04:12
Политика
Россия пообещала возместить долг Совету Европы
Россия возместит долг по взносам в Совет Европы (СЕ), как только права ее делегации будут полностью восстановлены.
Обновлено в 12:10
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Космос
LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю
Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ задержаны в Москве
Три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» ФСБ России (банковский отдел — Прим.ред.) задержаны в Москве по подозрению в организации преступного сообщества, мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:46
Политика
Владимир Путин прибыл в Ватикан на встречу с Папой Римским
Президент Российской Федерации Владимир Путин 4 июля прибыл с официальным, шестым по счету, визитом в Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском.
Обновлено вчера в 08:33
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Энергетика
Глава «Нафтогаза» заявил об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона не будет закачано 20 млрд кубометров газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Обновлено в 12:38
Авто
На АвтоВАЗе снова запустили конвейеры
С сегодняшнего дня АвтоВАЗ возобновляет производство на своих заводах в Тольятти и Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Черном море перевернулось прогулочное судно
Обновлено в 11:58
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Спорт
Олимпиада в Рио была куплена: в коррупции обвиняют Попова и Бубку
Экс-губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал обвинил россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку в коррупции при выборе места проведения Олимпийских игр 2016 года.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Политика
Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера
Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Общество
Масляков купил особняк за 375 миллионов в элитном поселке
Руководитель и ведущий Международного союза «Клуб веселых и находчивых» (КВН) Александр Масляков с женой Светланой купили двухэтажный особняк в элитном поселке ParkVille Жуковка.
Обновлено в 08:33
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Интернет
Почта Mail.ru представила новое мобильное приложение
Сервис электронной почты Mail.ru представил большое обновление своего мобильного приложения.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Джеффри Пайетт повредился, катаясь на велосипеде
Американский посол в Греции Джеффри Пайетт получил травму на полуострове Мани, совершая поездку на велосипеде.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Наука
В Китае нашли древнейшие черепа со следами деформации
Всего было найдено 25 скелетов, возраст которых составлял от пяти до двенадцати тысяч лет.
Обновлено в 02:52
Футбол
Юрий Семин: «Мурило сыграет с „Зенитом“»
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна девятого этажа во время секса
На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, они застали внизу у окна лишь труп женщины, рядом с ней на земле лежал разбитый телевизор и швабра, сообщает ресурс «Фонтанка».
Обновлено в 04:37
Происшествия
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Политика
Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы
В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Общество
Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки
Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено в 01:34
Финансы
Рубль немного подешевел к доллару и подорожал к евро
Доллар слегка повышается, евро снижается на Московской бирже в пятницу утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за котировками евро к доллару на глобальном рынке.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Обвинявший Кевина Спейси в домогательствах отозвал иск против актера
Молодой человек, обвиняющий Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, добровольно отозвал иск против актера.
Обновлено в 12:00
Авто
Уникальный электрокар Riker Electric 1898 года уйдёт с молотка
Модель была построена бруклинской компанией Riker Electric Motor Co. в 1898 году, само же предприятие было основано в 1888 году автомобильным дизайнером и инженером Эндрю Лоуренсом Райкером.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам
Терпение модели закончилось, когда фолловеры стали обсуждать платье, которое Анастасия надела на свадьбу брата своего супруга.
Обновлено в 07:27