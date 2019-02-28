Финансы

Международные резервы России выросли за неделю на $5,9 млрдАргументы и Факты вчера в 09:59

Объем резервов на 22 февраля составил 480,5 млрд долларов Международные резервы России по состоянию на 22 февраля составили 480,5 млрд долларов. Это на 5,9 млрд долларов больше (на 1,2%), чем неделей ранее, сообщает Центробанк.
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Международные резервы РФ за неделю выросли на $5,9 млрд

Профильвчера в 11:36

Международные резервы России выросли на 1,2%

News.ruвчера в 08:06

Международные резервы России за неделю выросли на $5,9 млрд

Известиявчера в 08:28

Международные резервы России за неделю увеличились на $5,9 млрд

REGNUMвчера в 08:25

Международные резервы России за неделю выросли на $5,9 млрд

ТАССвчера в 08:17

Международные резервы России выросли за неделю на $5,9 млрд

Аргументы и Фактывчера в 09:59

Международные резервы РФ с 15 по 22 февраля выросли на $5,9 млрд

Интерфаксвчера в 08:06
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
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Секретарь СНБОУ предупредил об угрозе исчезновения украинской нации

В ходе выступления на форуме в Киеве секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Турчинов назвал сокращение населения страны угрозой национальной безопасности, которая в целом ставит под вопрос существование украинской нации.
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