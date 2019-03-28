Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрдREGNUM вчера в 09:20

На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.

Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд

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