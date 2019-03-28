Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрдREGNUM вчера в 09:20
На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.
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Авто
Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест
Обновлено вчера в 14:04
Футбол
«Барселона» не планирует продавать Малкома дешевле € 50 млн
Испанский клуб готов рассмотреть предложения от € 50 млн, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400
Обновлено вчера в 16:32
Технологии
Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам
Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым
Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.
Обновлено в 02:47
Футбол
Диего Форлан: «„Интер“ после продажи Икарди намерен купить Гризманна»
Бывший нападающий «Интера» и «Атлетико» Диего Форлан не исключил переезда в Италию форварда «матрасников» Антуана Гризманна.
Обновлено в 00:34
Экономика
Конкурс по экспортному нацпроекту начнется 1 апреля
Конкурсные процедуры по отбору получателей госсубсидий в рамках напроекта «Международная кооперация и экспорт» начнутся 1 апреля, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак на Красноярском экономическом форуме .
Обновлено в 03:41
Общество
Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами
Местные власти обратили внимание на проблемы работников медучреждения после того, как в сети появилось видео, на котором медики смеются над докладом своей начальницы об их средних зарплатах.
Обновлено вчера в 14:09
Наука
Ученые научили роботов с ИИ «размножаться»
В рамках экспериментального проекта ученые создали двух роботов "родителей", которые обменялись программным кодом и создали "ребенка" (пока только в виде кода), унаследовавшего их специфические особенности.
Обновлено в 03:03
Политика
Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины
С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Политика
Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань
Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Наука
Физики из Швейцарии создали нано-магниты, показывающие на запад и восток
Ученые из Швейцарии воплотили на практике выкладки советских физиков-теоретиков и создали наномагнитный материал, компас из которого указывал бы не на север и юг, а на восток и запад.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено 27 марта в 04:59
Происшествия
Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США
Британские музыканты из рок-группы Her's погибли в автокатастрофе во время гастролей по США. Об этом сообщило издание Daily Star.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В Хабаровске зарезали семью из трех человек
Обновлено в 03:35
Политика
Зампред правительства Хабаровского края подала в отставку
Обновлено в 01:24
Политика
Депутаты приняли отставку Сергея Иванова
После подсчёта бюллетеней выяснилось, что за отставку Сергея Иванова проголосовали 26 депутатов, а трое были против.
Обновлено в 03:41
Общество
В Якутии запретили работать мигрантам
Обновлено вчера в 06:15
Армия и оружие
Экспортный вариант Су-57 покажут на авиашоу в Дубае
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
У московского пенсионера после пожара в квартире пропало 2 млн рублей
В Москве у пожилого мужчины после пожара в квартире пропали 2,2 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Здоровье
Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц
Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено вчера в 08:48
Наука
Назван неожиданный побочный эффект пробиотиков
По словам ученых, не стоит полностью отказываться от терапии пробиотиками, но важно определить возможные побочные эффекты.
Обновлено 27 марта в 06:36
Наука
От хитридиомикоза пострадал 501 вид амфибий
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Игрок «Барселоны» вспомнил о «сексе» на стадионе «Реала»
Защитник «Барселоны» активно выступал за независимость родного региона. Пике — чемпион мира и Европы в составе сборной Испании.
Обновлено в 03:01
Авто
Volvo запустит в России сервис длительной аренды автомобилей
Volvo в июне запустит в России первый сервис аренды автомобилей по подписке, заявил газете «Ведомости» директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Russia Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой объяснил свое отсутствие на ее похоронах
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой Александр Фролов рассказал, почему пропустил похороны экс-супруги.
Обновлено вчера в 11:39