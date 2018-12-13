Международные резервы России увеличились за неделю на $1,5 млрд. На 7 декабря они составили $463,6 млрд (против $462,1 млрд на 30 ноября). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Международные резервы России выросли за неделю на $1,5 млрд

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