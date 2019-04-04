Финансы

Международные резервы России выросли за неделю до $489,5 млрдИзвестия 11:27

Международные резервы России увеличились на $2,4 млрд за неделю, закончившуюся 29 марта, и составили $489,5 млрд. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщается на официальном сайте Центробанка РФ.
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Международные резервы России выросли за неделю до $489,5 млрд

Известия11:27

Международные резервы России за неделю выросли на $2,4 млрд

REGNUM09:35

Международные резервы РФ выросли на 0,5%

News.ru10:43

Международные резервы России выросли до $489,5 млрд

Газета.Ru09:20

Международные резервы России за неделю выросли на $2,4 млрд

ТАСС09:09

Международные резервы РФ с 22 по 29 марта выросли на $2,4 млрд

Интерфакс09:02

Международные резервы России увеличились до $489,5 млрд

Комсомольская правда11:03
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
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